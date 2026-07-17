اینڈی برنہم باضابطہ طور پر برطانیہ کی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ سابق وزیراعظم کیئر اسٹارمر کی جگہ لے رہے ہیں اور توقع ہے کہ پیر کے روز بادشاہ چارلس سوم سے ملاقات کے بعد برطانیہ کے نئے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالیں گے۔ جبکہ اُسی روز کیئر اسٹارمر بادشاہ کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔
برنہم بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ انہیں لیبر پارٹی کے پارلیمانی اراکین کی بھاری اکثریت کی حمایت حاصل ہوئی، جن میں 403 میں سے 379 ارکانِ پارلیمنٹ کی توثیق شامل تھی، جبکہ بڑی ٹریڈ یونینوں نے بھی ان کی حمایت کی۔
اپنے پہلے خطاب میں اینڈی برنہم نے کہا کہ ان کا مقصد صرف حکومت تبدیل کرنا نہیں بلکہ برطانیہ کے طرزِ حکمرانی میں بنیادی اصلاحات لانا ہے۔ انہوں نے علاقائی عدم مساوات کم کرنے، معیشت کو مضبوط بنانے، عوامی خدمات میں بہتری اور اختیارات کو لندن سے ملک کے دیگر حصوں تک منتقل کرنے کو اپنی ترجیحات قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایک شاندار لمحہ میں اور اس میں تعاون پر سب کا شکرگزار ہوں۔ عوام نے جس مقصد سے ہمیں پکارا ہے، اُس کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ لیبر پارٹی میں اتحاد موجود ہے اور ہم اس کے اتحاد کی طاقت عوام کو دکھائیں گے۔ میں اُسے مزید بلندیوں پر لے کر جانے کو تیار ہوں۔
واضح رہے کہ اینڈی اینڈی برنہم اس سے قبل گریٹر مانچسٹر کے میئر رہ چکے ہیں اور سابقہ لیبر حکومتوں میں صحت سمیت مختلف وزارتوں کے قلمدان بھی سنبھال چکے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق انہیں کمزور معیشت، مہنگائی، عوامی خدمات اور بین الاقوامی بحرانوں جیسے اہم چیلنجز کا سامنا ہوگا۔