امریکا: لاٹری کھیلنے کے اچانک خیال نے بڑا انعام جتوا دیا

شہری کا تعلق ساؤتھ کیرولائنا سے ہے

ویب ڈیسک July 18, 2026
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امریکا میں لاٹری کھیلنے کے اچانک خیال نے شہری لاکھوں ڈالر کا انعام جتوا دیا۔

ریاست ساؤتھ کیرولائنا کے ایک شخص نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھا تھا، جب اسے اچانک احساس ہوا کہ اسے لاٹری کا ٹکٹ خریدنا چاہیے۔

اس نے بتایا کہ خیال آنے کے بعد وہ اسٹور گیا اور دو ٹکٹ خریدے۔

اس شخص نے اسٹور سے 10، 10 ڈالر کے دو اسکریچ آف ٹکٹ خریدے۔ ان میں سے ایک گولڈ والٹ ایکسٹرا پلے! نکلا جس پر اسے پانچ لاکھ ڈالر کا انعام ملا۔

فاتح نے بتایا کہ اتنی بڑی رقم جیتنے کے باوجود اسے اپنی خوشی منانے کا بھی وقت نہیں ملا۔
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