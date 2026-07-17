لاہور میں رشتہ نہ ہونے کی رنجش کے باعث لڑکی پر تیزاب پھینکنے کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا جبکہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرلیا۔
ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی کھلی کچہری میں متاثرہ لڑکی کی والدہ نے انصاف کےلیے درخواست دی، جس پر ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس ایچ او فیکٹری ایریا کو فوری مقدمہ درج کرکے ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا۔
پولیس نے تیزاب گردی کے ملزم فہد کو گرفتار کرکے حوالات میں بند کر دیا۔
ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم ناقابل برداشت ہیں، زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت ہر ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ خواتین کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں، ظلم کرنے والا ہر ملزم انجام تک پہنچے گا اور لاہور پولیس ہر متاثرہ خاتون کے ساتھ کھڑی ہے۔