رشتہ نہ ہونے کی رنجش، لڑکی پر تیزاب پھینکنے کا افسوسناک واقعہ، ملزم گرفتار

خواتین کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں، ظلم کرنے والا ہر ملزم انجام تک پہنچے گا، ڈی آئی جی آپریشنز

سید مشرف شاہ July 17, 2026
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فوٹو: ایکسپریس نیوز

لاہور میں رشتہ نہ ہونے کی رنجش کے باعث لڑکی پر تیزاب پھینکنے کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا جبکہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی کھلی کچہری میں متاثرہ لڑکی کی والدہ نے انصاف کےلیے درخواست دی، جس پر ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس ایچ او فیکٹری ایریا کو فوری مقدمہ درج کرکے ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا۔

پولیس نے تیزاب گردی کے ملزم فہد کو گرفتار کرکے حوالات میں بند کر دیا۔

ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم ناقابل برداشت ہیں، زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت ہر ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ خواتین کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں، ظلم کرنے والا ہر ملزم انجام تک پہنچے گا اور لاہور پولیس ہر متاثرہ خاتون کے ساتھ کھڑی ہے۔
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