مصر کے کھلاڑی نے ایک دن میں دو ریکارڈز توڑ دیے

علی وسام ماضی میں مصری قومی باسکٹ بال ٹیم کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں

ویب ڈیسک July 17, 2026
facebook whatsup
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

مصر کے ایک باسکٹ بال کھلاڑی نے دو گینیز ورلڈ ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔

گینیز ورلڈ ریکارڈز کےمطابق مصر کے 21 سالہ باسکٹ بال کھلاڑی علی وسام نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں دو گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیے، جن میں سے ایک ریکارڈ ہارلیم گلوب ٹراٹرز کے کھلاڑی کے پاس تھا۔

علی وسام نے 82 فٹ 10 انچ کے فاصلے سے کامیابی کے ساتھ ہُک شاٹ پھینک کر سب سے زیادہ فاصلے سے ہُک شاٹ پھینک کر پہلا جبکہ 90 فٹ اور 6 انچز کے ساتھ سب سے زیادہ فاصلے سے بیک ورڈ شاٹ پھینک کر دوسرا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔

اس سے قبل سے زیادہ فاصلے کے بیک ورڈ شاٹ کا ریکارڈ ہارلیم گلوب ٹراٹرز کے اسٹار کوری ’تھنڈر‘ لا کے پاس تھا۔ انہوں نے 2024 میں 87 فٹ 8 انچ کے فاصلے سے شاٹ لگا کر یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے علی وسام نے کہا کہ یہ ان کے لیے ناقابلِ یقین لمحہ ہے۔ وہ بچپن سے ہارلیم گلوب ٹراٹرز کو دیکھتے آئے ہیں۔ اس لیے ان کا ریکارڈ توڑنا ان کے لیے ایک خواب پورا ہونے جیسا ہے۔

علی وسام ماضی میں مصری قومی باسکٹ بال ٹیم کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اڑتے مچھروں کا تعاقب کرکے ختم کرنے والا اے آئی مائیکرو ڈرون تیار

Express News

ٹرمپ کے چہرے والے ایک ڈالر کے سکے کی تیاریاں

Express News

امریکا: بے خوابی نے خاتون کو بڑا انعام جتوا دیا

Express News

امریکا میں طالب علم کی ریکارڈ ساز کارکردگی، جی پی اے پیمائشی نظام کی تبدیلی پر غور

Express News

امریکا: ٹی ریکس کے ڈھانچے کی کروڑوں ڈالر میں ریکارڈ نیلامی

Express News

چین: طالب علم دورانِ امتحان اے آئی گلاسز استعمال کرتے پکڑا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو