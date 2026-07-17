بالی ووڈ کے معروف اداکار، فلم ساز اور سپر اسٹار سلمان خان کے بھائی سہیل خان نے اپنی زندگی کا ایک نہایت تکلیف دہ باب پہلی مرتبہ کھولتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ وہ بچپن میں جنسی ہراسانی کا شکار رہے، تاہم خوف، شرمندگی اور ذہنی دباؤ کے باعث کئی برس تک اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کر سکے۔
57 سالہ سہیل خان نے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں بچوں کے ساتھ ہونے والی ہراسانی، ریگنگ اور ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کرنے کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بھی کم عمری میں ایسے ہی ایک ناخوشگوار تجربے سے گزرے تھے، جس نے ان کی شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑے۔
اداکار نے بتایا کہ کئی سال بعد جب وہ بالغ ہوئے تو انہوں نے اپنے والد سلیم خان کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ سہیل خان کے مطابق ان کے والد یہ سن کر افسردہ ہوگئے اور حیرت سے پوچھا کہ انہوں نے اتنے برس تک یہ بات اپنے دل میں کیوں چھپائے رکھی۔
سہیل خان کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ شدید خوف اور شرمندگی کا شکار تھے اور انہیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید قصور انہی کا ہے، اسی لیے انہوں نے کسی سے مدد مانگنے یا حقیقت بیان کرنے کی ہمت نہیں کی۔
انہوں نے کہا کہ یہی تلخ تجربہ آج انہیں اپنے دونوں بیٹوں، نرواں اور یوہان، کی تربیت کے معاملے میں غیر معمولی طور پر محتاط بناتا ہے۔ ان کے بقول وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ زندگی میں اگر کبھی کسی بھی قسم کی ہراسانی، دباؤ یا پریشانی کا سامنا ہو تو وہ بلا جھجھک والدین سے بات کریں اور کسی خوف یا شرمندگی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔
سہیل خان نے بتایا کہ وہ اکثر اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، ’’کبھی بھی کسی بات کو دل میں نہ رکھنا، اگر کوئی تمہیں تنگ کرے یا غلط رویہ اختیار کرے تو فوراً مجھے بتانا، کیونکہ میں خود اس تکلیف سے گزر چکا ہوں۔‘‘
اداکار نے زور دیا کہ بچوں کو خاموش رہنے کے بجائے بروقت آواز اٹھانے کی حوصلہ افزائی کرنا والدین کی اہم ذمے داری ہے، کیونکہ بروقت مدد اور رہنمائی ہی انہیں ایسے صدمات سے محفوظ رکھنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔