جی ٹی اے 6 کی متوقع آمدنی سے متعلق سنسنی خیز انکشاف!

جی ٹی اے 6 کے صرف پری آرڈرز سے ہی ایک ارب ڈالر کمانے کے دعوے مسترد

ویب ڈیسک July 18, 2026
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تجزیاتی کمپنی نیوزُو نے پیشگوئی کی ہے کہ گرینڈ تھیفٹ آٹو 6 (جی ٹی اے 6) ریلیز کے پہلے ہی ہفتے میں 3.25 سے 5.2 ارب امریکی ڈالر تک کی آمدنی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کمائی گیمنگ انڈسٹری کی تاریخ کے بڑے ریکارڈز میں شامل ہو سکتی ہے۔

رپورٹ کے مطابق پری آرڈرز شروع ہونے کے ابتدائی ہفتوں میں دنیا بھر کے گیمرز کی ڈیجیٹل کاپیاں خریدنے پر تقریباً 26 کروڑ ڈالر خرچ کر چکے ہیں۔ صرف امریکا اور یورپ کے پانچ بڑے ممالک میں پری آرڈرز کی مالیت 18 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ عالمی تخمینہ انہی اعداد و شمار کی بنیاد پر لگایا گیا۔

نیوزُو نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ جی ٹی اے 6 صرف پری آرڈرز سے ہی ایک ارب ڈالر کما چکا ہے۔

کمپنی کے مطابق یہ دعویٰ درست نہیں کیونکہ گیم کی ریلیز میں ابھی 21 ہفتے باقی ہیں اور راک اسٹار گیمز اور ٹیک-ٹو انٹرایکٹیو کی مکمل مارکیٹنگ مہم بھی ابھی شروع نہیں ہوئی۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جی ٹی اے 6 کے پری آرڈرز کا آغاز ان کی ریکارڈ شدہ تاریخ کا سب سے بڑا آغاز ہے، اور اس نوعیت کے اعداد و شمار ماضی میں صرف انتہائی کامیاب تجارتی گیمز کے ساتھ ہی دیکھنے میں آئے ہیں۔
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