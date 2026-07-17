روہت شرما کی ریٹائرمنٹ پر بی سی سی آئی کا مؤقف سامنے آگیا

سابق کپتان کی ریٹائرمنٹ سے متعلق قیاس آرائیوں نے جمعرات کے روز کارڈف میں کھیلے گئے دوسرے میچ کے دوران زور پکڑا

ویب ڈیسک July 18, 2026
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بھارتی کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جاری ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں سابق کپتان روہت شرما کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔

بی سی سی آئی سیکریٹری دیواجیت سائیکیا نے اتوار کے روز لارڈز میں شیڈول سیریز کے فیصل کن میچ میں روہت شرما کی ریٹائرمنٹ سے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ روہت لارڈز میں اپنے کیریئر کا آخری میچ کھیلیں گے۔

انہوں نے کہا کہ روہت شرما ون ڈے ٹیم کے ایک مستقل ممبر ہیں اور جب تک ہو سکے گا وہ ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ دیگر الفاظ میں لارڈ کا میچ ان کا آخری میچ نہیں ہوگا۔

واضح رہے سابق کپتان کی ریٹائرمنٹ سے متعلق قیاس آرائیوں نے جمعرات کے روز کارڈف میں کھیلے گئے دوسرے میچ کے دوران زور پکڑا۔

میچ میں بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
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