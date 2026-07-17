پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی ڈرون ڈپو اور  اے آئی سنٹر تباہ کرنے کا دعویٰ

امریکی اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک میں موجود امریکی کمپنیوں کے اہم اثاثوں کو تباہ کیا جائے گا،آئی آر جی سی

ویب ڈیسک July 17, 2026
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ایرانی پاسداران انقلاب (آئی آر جی سی) نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرین میں واقع ایک امریکی ڈرون ڈپو اور اے آئی سنٹر کو حملے میں تباہ کر دیا گیا۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آئی آر جی سی کے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بحرین میں موجود ایک اہم آرٹیفیشل اینٹیلی جنس سنٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا جس کے بارے میں ایرانی دعویٰ ہے کہ امریکا اسے ایران میں اہداف کی نشاندہی اور مبینہ جنگی جرائم کے لیے استعمال کر رہا تھا۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ خطے میں امریکی شیئر ہولڈرز رکھنے والی کمپنیوں کے اہم صنعتی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے متعلق اثاثوں کو مستقبل میں بھی نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں موجود ہوں۔ آئی آر جی سی نے یہ بھی دھمکی دی کہ امریکی اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک میں موجود امریکی کمپنیوں کے اہم اثاثوں کو تباہ کیا جائے گا۔

دوسری جانب ایرانی خبر رساں ایجنسی آئی ایس این اے نے رپورٹ کیا ہے کہ جنوبی ایران کے علاقے سیریک کے اطراف کو امریکی فوج نے نشانہ بنایا ہے۔

ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کے مختلف حصوں سے مزید دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے مرکزی صوبہ یزد کے شہر یزد میں پانچ دھماکوں کی خبر دی ہے جبکہ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق جنوب مغربی صوبہ فارس کے علاقے لاس کے مضافات میں بھی دھماکے کی آواز سنی گئی۔

اس کے علاوہ مقامی حکام نے صوبہ خوزستان کے شہر اہواز پر امریکی میزائل حملے کی اطلاع دی ہے۔

 
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