کراچی: پی آئی بی کالونی میں خواتین کو مبینہ ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آگی

منظرعام پر آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سفید رنگ کی ایک کار کو گھر کے باہر رکتے دیکھا جا سکتا ہے

شاہ میر خان July 18, 2026
facebook whatsup

کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں خواتین کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے، ایک کار سوار شخص کی مشکوک حرکات سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئیں۔

منظرعام پر آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سفید رنگ کی ایک کار کو گھر کے باہر رکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج کے مطابق کار سوار شخص گاڑی سے اتر کر گھر کی کھلی کھڑکی کے قریب جاتا ہے اور اندر جھانکنے کی کوشش کی۔

فوٹیج میں پینٹ شرٹ پہنے شخص کو کچھ دیر تک کھڑکی کے قریب موجود دیکھا جا سکتا ہے، تاہم مبینہ طور پر گھر کی بالائی منزل پر کسی مکین کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ فوری طور پر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔

ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں گاڑی کا نمبر بھی واضح نظر آ رہا ہے جبکہ متاثرہ شہری دانش کی جانب سے متعلقہ تھانے میں واقعے کی شکایت جمع کرا دی گئی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ شکایت اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور مشتبہ شخص کی شناخت کے لیے قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومتی ڈیٹا اب پاکستان میں محفوظ، این ٹی سی کا ڈیٹا والٹ سے اہم معاہدہ ہوگیا

Express News

شیخوپورہ؛ جٹھانی اور ساس کا مبینہ ظلم، خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

Express News

پوری قوم شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کی مقروض ہے، علماء و مشائخ

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی زیرصدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس

Express News

پاور سیکٹر میں مؤثر، شفاف اور جدید ڈیٹا گورننس کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت

Express News

’اپنی چھت، محفوظ چھت‘ : اہلِ  پنجاب کے لیے بڑی خوش خبری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو