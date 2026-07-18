20 روزہ بھوک ہڑتال، دہلی پولیس نے سونم وانگچک کو زبردستی اسپتال منتقل کر دیا

احتجاج کے منتظم ابھیجیت دپکے نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے 20 روز سے بھوکے کارکن کو گھسیٹ کر وہاں سے ہٹایا۔

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

بھارتی سماجی کارکن اور ماہرِ تعلیم سونم وانگچک کو 20 روزہ بھوک ہڑتال کے بعد دہلی پولیس نے احتجاجی مقام سے زبردستی اٹھا کر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔

سونم وانگچک 28 جون سے بھارت کے امتحانی نظام میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف بھوک ہڑتال پر تھے اور وہ وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سیکڑوں طلبہ بھی نئی دہلی کے جنتر منتر پر جاری احتجاج میں شریک تھے۔

آج دہلی پولیس نے صحت بگڑنے اور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد انہیں ضروری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ 

پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران مظاہرین نے مزاحمت کی جس کے باعث معمولی دھکم پیل ہوئی۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں پولیس اہلکاروں کو سونم وانگچک کو زبردستی احتجاجی اسٹیج سے اٹھا کر لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ احتجاج کے منتظم ابھیجیت دپکے نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے 20 روز سے بھوکے کارکن کو گھسیٹ کر وہاں سے ہٹایا۔
 

اسپتال ذرائع کے مطابق سونم وانگچک ہوش میں ہیں اور ان کی حالت مستحکم ہے۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’مجھے تنقید سے فرق نہیں پڑتا‘، نادیہ خان کا ناقدین کو دوٹوک جواب

Express News

بیلا حدید کے نئے مبینہ بوائے فرینڈ کی شناخت سامنے آگئی

Express News

20 روزہ بھوک ہڑتال، دہلی پولیس نے سونم وانگچک کو زبردستی اسپتال منتقل کر دیا

Express News

پریش راول نے سشانت سنگھ کی موت پر ہونے والی میڈیا کوریج کو ’سرکس‘ قرار دے دیا

Express News

آن لائن لیک کے بعد تھلاپتھی وجے کی آخری فلم ’جنا نائگن‘ میں بڑی تبدیلیاں

Express News

چین میں پل کے نیچے آباد انوکھا رہائشی منصوبہ، ہزاروں افراد برسوں سے مقیم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو