بھارتی فوج مودی کے سیاسی عزائم کیلئے آلہ کار بن گئی، سابق فوجی نے بھانڈا پھوڑدیا

ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے فوجی نکلیں اور میدان میں آئیں

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

بھارتی فوج مودی کے سیاسی عزائم کیلئے آلہ کار بن گئی ہے.

سابق بھارتی فوجی افسر نے حال ہی میں فوج میں سیاست اور اداروں کو ہندوتوا کےفروغ کیلئے استعمال کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا.

سابق بھارتی فوجی صوبیدارچوہان نے بھارتی عسکری قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج اور اس کے سربراہ مودی، اڈانی اور امبانی کے ایجنٹ بن چکےہیں.

انہوں نے کہا کہ ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے فوجی نکلیں اور میدان میں آئیں ، چور سیاسی لیڈروں کی چاپلوسی کرنے والی عسکری قیادت پر لعنت بھیجتا ہوں.

انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور مودی کی چاپلوسی کرنے والے فوج کی وردی پر دھبہ ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو وطن کی حفاظت کیلئے فوج میں بھیجتے ہیں، نہ کہ کسی ڈاکووں کی حفاظت کیلئے.
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بھارتی فوج مودی کے سیاسی عزائم کیلئے آلہ کار بن گئی، سابق فوجی نے بھانڈا پھوڑدیا

Express News

جنگلاتی آگ سے آلودگی پر بھی ٹرمپ نے کینیڈا کو ٹیرف کی دھمکی دے دی

Express News

روس میں لاجسٹک سینٹر پر یوکرین کا حملہ، 7 افراد ہلاک 24 زخمی

Express News

عراق کے شہر سلیمانیہ پر میزائل اور ڈرون سے حملہ

Express News

ایران جنگ کے باعث تیل کی عالمی قیمت کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر آگئی

Express News

بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس  کے گردعالمی گھیرا تنگ،امریکا میں اہم کارروائی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو