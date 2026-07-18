فیفا ورلڈکپ: فاتح ٹیم کو پہلی بار خصوصی چیمپئن رنگز دی جائیں گی

فیفا نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان ہونے والے ورلڈکپ فائنل کی فاتح ٹیم کو پہلی مرتبہ خصوصی چیمپئن رنگز بھی پیش کی جائیں گی۔
یہ روایت امریکی کھیلوں، خصوصاً این ایف ایل کے سپر باؤل میں برسوں سے رائج ہے جسے اب ورلڈکپ کا بھی حصہ بنایا جا رہا ہے۔
فیفا کے مطابق عالمی چیمپئن ٹیم کے لیے 30 خصوصی رنگز تیار کی جائیں گی جبکہ 1996 یادگاری رنگز شائقین کی خریداری کے لیے فروخت کی جائیں گی۔
ہر رنگ میں چھوٹی ورلڈکپ ٹرافی ڈیزائن کا حصہ ہوگی اور اس پر خصوصی کندہ کاری بھی کی جائے گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فائنل میں شرکت کریں گے اور فاتح ٹیم کو ٹرافی بھی پیش کریں گے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس سے قبل ٹورنامنٹ کے کسی بھی میچ میں شریک نہیں ہوئے حتیٰ کہ امریکا کے میچز بھی نہیں دیکھے۔
واضح رہے کہ ٹرمپ اور فیفا صدر جیانی انفانٹینو کے قریبی تعلقات پہلے ہی زیر بحث رہے ہیں، خاص طور پر امریکی فارورڈ فولارن بالوگن کے ریڈ کارڈ پر نظرثانی کے معاملے کے بعد، جس پر ٹورنامنٹ کی شفافیت سے متعلق سوالات بھی اٹھائے گئے تھے۔