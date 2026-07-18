فیفا ورلڈکپ: فاتح ٹیم کو پہلی بار خصوصی چیمپئن رنگز دی جائیں گی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فائنل میں شرکت کریں گے اور فاتح ٹیم کو ٹرافی بھی پیش کریں گے

اسپورٹس ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

فیفا نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان ہونے والے ورلڈکپ فائنل کی فاتح ٹیم کو پہلی مرتبہ خصوصی چیمپئن رنگز بھی پیش کی جائیں گی۔

یہ روایت امریکی کھیلوں، خصوصاً این ایف ایل کے سپر باؤل میں برسوں سے رائج ہے جسے اب ورلڈکپ کا بھی حصہ بنایا جا رہا ہے۔

فیفا کے مطابق عالمی چیمپئن ٹیم کے لیے 30 خصوصی رنگز تیار کی جائیں گی جبکہ 1996 یادگاری رنگز شائقین کی خریداری کے لیے فروخت کی جائیں گی۔

ہر رنگ میں چھوٹی ورلڈکپ ٹرافی ڈیزائن کا حصہ ہوگی اور اس پر خصوصی کندہ کاری بھی کی جائے گی۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فائنل میں شرکت کریں گے اور فاتح ٹیم کو ٹرافی بھی پیش کریں گے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس سے قبل ٹورنامنٹ کے کسی بھی میچ میں شریک نہیں ہوئے حتیٰ کہ امریکا کے میچز بھی نہیں دیکھے۔

واضح رہے کہ ٹرمپ اور فیفا صدر جیانی انفانٹینو کے قریبی تعلقات پہلے ہی زیر بحث رہے ہیں، خاص طور پر امریکی فارورڈ فولارن بالوگن کے ریڈ کارڈ پر نظرثانی کے معاملے کے بعد، جس پر ٹورنامنٹ کی شفافیت سے متعلق سوالات بھی اٹھائے گئے تھے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کئی سالوں بعد پہلی بار 'نیشنل انڈر-21 ویمنز ہاکی چیمپئن شپ' کا کامیاب انعقاد

Express News

فیفا ورلڈکپ: ارجنٹینا کو فائدہ پہنچانے کے الزامات کی حقیقت کیا ہے؟

Express News

فیفا ورلڈکپ: ٹرمپ بھی انگلینڈ کی حکمتِ عملی سے ناخوش، ہیری کین کے کردار پر سوال اٹھا دیا

Express News

آئی سی سی کے نئے فارمیٹ سے 2027 ورلڈکپ کوالیفائر کی اہمیت کیوں بڑھ گئی؟

Express News

روہت شرما کی ریٹائرمنٹ پر بی سی سی آئی کا مؤقف سامنے آگیا

Express News

ویسٹ انڈیز کے عظیم کرکٹر سر گیری سوبرز انتقال کرگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو