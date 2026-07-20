ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ صحت مند، توانا اور بیماریوں سے محفوظ رہے، مگر بدلتے طرزِ زندگی اور فاسٹ فوڈ کے بڑھتے رجحان نے بچوں کی غذائی عادات کو بھی متاثر کیا ہے۔ آج کل بہت سے بچے برگر، پیزا اور دیگر جنک فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ قدرتی غذائیت سے بھرپور پھل ان کی روزمرہ خوراک سے آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں۔
ماہرین غذائیت کے مطابق اگر بچوں کو کم عمری سے ہی مختلف پھل کھانے کی عادت ڈالی جائے تو نہ صرف ان کا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے بلکہ جسمانی نشوونما، ہڈیوں کی مضبوطی، دماغی کارکردگی اور مجموعی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
سیب: غذائیت سے بھرپور روزانہ کا بہترین انتخاب
سیب کو صحت بخش پھلوں میں نمایاں مقام حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ مشہور کہاوت ’روزانہ ایک سیب، ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے‘ آج بھی مقبول ہے۔ یہ پھل فائبر، وٹامن سی اور دیگر اہم غذائی اجزا سے بھرپور ہوتا ہے، جو بچوں کی متوازن نشوونما میں مدد دیتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق ایک سیب روزانہ کھانے سے بچے کی وٹامن سی کی یومیہ ضرورت کا بڑا حصہ پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود معدنیات دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں، اس لیے سیب کو بچوں کی روزمرہ غذا میں شامل کرنا مفید ہے۔
کیلا: توانائی اور جسمانی طاقت کا بہترین ذریعہ
کیلا کاربوہائیڈریٹس سے بھرپور پھل ہے، اسی لیے کھلاڑی بھی اسے اپنی غذا کا اہم حصہ بناتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی یہ فوری توانائی فراہم کرنے والی بہترین غذا شمار ہوتی ہے۔
اس میں وٹامن بی، فائبر، وٹامن سی اور پوٹاشیم وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جو جلد، اعصابی نظام اور دل کی صحت کے لیے اہم ہیں۔ کیلا چکنائی سے تقریباً پاک ہوتا ہے، اس لیے اسے براہِ راست کھانے کے علاوہ کیلے کے کیک، اسموتھی یا آئس کریم کی صورت میں بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے۔
انگور: قدرتی مٹھاس کے ساتھ مضبوط دفاعی نظام
انگور قدرتی شکر سے بھرپور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچوں کو پسند بھی آتے ہیں۔ ان میں موجود کاربوہائیڈریٹس آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں، جس سے جسم کو دیرپا توانائی ملتی ہے۔
یہ پھل وٹامن سی، پوٹاشیم، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو مختلف انفیکشنز سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے انگور بچوں کی قوتِ مدافعت مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔
کینو: وٹامن سی کا خزانہ
کینو یا سنترہ وٹامن سی حاصل کرنے کے لیے بہترین پھلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی مٹھاس، فائبر اور فلیونوئیڈز جسم کے دفاعی نظام کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں اور موسمی بیماریوں خصوصاً نزلہ اور زکام کے خلاف بھی مفید سمجھے جاتے ہیں۔
ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کو روزانہ تازہ کینو کھلایا جائے یا تازہ جوس پلایا جائے تاکہ وہ اس کے غذائی فوائد سے بھرپور انداز میں مستفید ہو سکیں۔
آڑو: وٹامن اے اور سی کا مؤثر ذریعہ
قدرتی مٹھاس رکھنے والا آڑو وٹامن سی، فائبر اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ پیلے رنگ کے آڑو میں بیٹا کیروٹین بھی موجود ہوتا ہے، جسے جسم وٹامن اے میں تبدیل کرتا ہے۔
یہ غذائی اجزا بچوں کی بینائی، جلد اور مدافعتی نظام کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے آڑو بھی صحت بخش پھلوں کی فہرست میں شامل ہے۔
انناس: ہڈیوں اور مدافعتی نظام کے لیے مفید
انناس میں برومیلین نامی قدرتی انزائم پایا جاتا ہے، جبکہ یہ فائبر، وٹامن سی اور مینگنیز کا بھی اچھا ذریعہ ہے۔ مینگنیز ہڈیوں، جوڑوں اور دماغی صحت کے لیے ضروری معدنیات میں شمار ہوتا ہے۔
ماہرین کے مطابق انناس کا باقاعدہ استعمال بچوں کے مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔
ناشپاتی: ہاضمے اور گردوں کی صحت کے لیے بہتر انتخاب
ناشپاتی قدرتی مٹھاس کے ساتھ کاربوہائیڈریٹس، فائبر، وٹامن سی اور وٹامن ای فراہم کرتی ہے، جو بچوں کو توانائی دینے کے ساتھ ان کی مجموعی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔
اس میں پوٹاشیم کی مقدار دیگر کئی پھلوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گردوں کی صحت کے حوالے سے بھی اسے بہتر انتخاب سمجھا جاتا ہے۔
پھل ضرور کھلائیں، مگر بیماری میں ڈاکٹر سے رجوع کریں
ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف پھل بچوں کی قوتِ مدافعت مضبوط بنانے، جسمانی نشوونما بہتر کرنے اور متعدد بیماریوں سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تاہم اگر بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہو تو صرف گھریلو غذاؤں پر انحصار کرنے کے بجائے مستند ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بچے کی صحت اور غذائی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے۔