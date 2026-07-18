پاکستان نے بھارتی جہازوں پر عائد فضائی حدود کی پابندیوں میں 24 اگست تک توسیع کردی

پاکستان سول ایوی ایشن نے پابندی میں توسیع کا نوٹم جاری کردیا

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید ایک ماہ کی توسیع کردی۔

پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومت کی منظوری کے بعد اس حوالے سے نیا نوٹم (NOTAM) جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ یا بھارت سے منسلک طیاروں کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

نوٹم کے مطابق یہ پابندی 24 اگست 2026 تک مؤثر رہے گی جبکہ اس مدت کے دوران تمام بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود بدستور بند رہیں گی۔

واضح رہے کہ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہیں جس میں اب مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ساہیوال: مدرسے میں مولوی اور ملازم کی بچوں اور خواتین سے جنسی زیادتی، نازیبا حرکات کی ویڈیوز وائرل

Express News

دیر لوئر: مسافر بس حادثے کا شکار ، بچوں اور خواتین سمیت 18 افراد زخمی

Express News

ہنگو: خزینہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، ایک پولیس اہلکار زخمی

Express News

سندھ حکومت کا 50 ڈبل ڈیکر اور 500 الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ

Express News

26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اشتہاری قرار

Express News

سی ٹی ڈی ڈیرہ اسماعیل خان ریجن کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مطلوب خارجی کمانڈر ہلاک 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو