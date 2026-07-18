صحت مند اور متحرک زندگی گزارنے کے لیے صرف متوازن غذا ہی کافی نہیں، بلکہ روزمرہ کی صفائی ستھرائی اور حفظانِ صحت کی عادات بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ ماہرین کے مطابق معمول کی چند سادہ احتیاطیں نہ صرف انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ دن بھر چاق و چوبند اور توانا رہنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
اگر روزمرہ معمولات میں صحت بخش عادات کو شامل کر لیا جائے تو جسمانی توانائی برقرار رکھنے کے ساتھ متعدد متعدی بیماریوں کے خطرات بھی کم کیے جا سکتے ہیں۔
ہاتھ دھونے کی عادت بیماریوں سے بچاؤ کی پہلی شرط
ماہرین صحت کے مطابق ہاتھوں کی صفائی انفیکشن سے بچنے کا سب سے مؤثر اور آسان طریقہ ہے۔ چند سیکنڈ کی یہ عادت جراثیم کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہونے سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔
اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ بیت الخلا استعمال کرنے کے بعد، کھانا تیار کرنے سے پہلے اور کھانے سے قبل ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھونا معمول بنایا جائے۔
دن میں دو مرتبہ دانت صاف کرنا کیوں ضروری ہے؟
منہ اور دانتوں کی صحت بھی مجموعی صحت پر براہِ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں کم از کم دو مرتبہ دانت برش کرنے سے دانتوں کی مضبوطی برقرار رہتی ہے اور کیڑا لگنے یا دیگر مسائل کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔
باقاعدگی سے برش کرنے سے نہ صرف دانت صاف رہتے ہیں بلکہ منہ کی بدبو اور مسوڑھوں کی بیماریوں سے بھی تحفظ ملتا ہے۔
ماؤتھ واش جراثیم اور بدبو کم کرنے میں مددگار
برش کے ساتھ ماؤتھ واش کا استعمال بھی منہ کی صفائی کو مزید بہتر بناتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ماؤتھ واش ایسے جراثیم ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے جو سانس کی بدبو کا باعث بنتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ دانتوں پر جمع ہونے والی پلیک کی مقدار کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، جس سے دانت زیادہ دیر تک صحت مند رہتے ہیں۔
فلاس کا استعمال بھی معمول بنائیں
صرف برش کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ دانتوں کے درمیان پھنسے خوراک کے ذرات صاف کرنے کے لیے روزانہ فلاس کا استعمال بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔
ماہرین کے مطابق اگر دانتوں کے درمیان جمع ہونے والے ذرات بروقت صاف نہ کیے جائیں تو وقت گزرنے کے ساتھ یہ مسوڑھوں کی بیماری، دانتوں کی خرابی اور کیویٹیز کا باعث بن سکتے ہیں۔
صحت بخش غذا اور مناسب پانی جسم کو توانا رکھتے ہیں
متوازن غذا اچھی صحت کی بنیادی ضرورت ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ روزمرہ خوراک میں تازہ پھل، سبزیاں اور فائبر سے بھرپور غذائیں شامل کی جائیں تاکہ جسم کو ضروری غذائی اجزا حاصل ہوتے رہیں۔
اس کے ساتھ مناسب مقدار میں پانی پینا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی تھکن، کمزوری اور دیگر طبی مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔
چھوٹی عادتیں، بڑے فوائد
ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ صحت مند طرزِ زندگی اختیار کرنے کے لیے پیچیدہ اقدامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کی صفائی، دانتوں کی مناسب دیکھ بھال، متوازن غذا، فلاس اور ماؤتھ واش کا استعمال جیسی معمولی عادات مجموعی صحت پر نمایاں مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔
ان آسان اصولوں کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا کر نہ صرف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے بلکہ جسمانی توانائی، تازگی اور فعال طرزِ زندگی بھی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔