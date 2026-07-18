عمران خان کی بہن کا ’معرکۂ حق‘ اور پاک فوج کیخلاف شرمناک بیان

معرکۂ حق افواجِ پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا، بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن نورین نیازی کا ’معرکۂ حق‘ اور پاک فوج کیخلاف متنازعہ اورشرمناک بیان سامنے آگیا۔

بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے سرخ لائن عبور کرلیں جب کہ بانی پی ٹی آئی کی نورین نیازی کا معرکہ حق اور پاک فوج سے متعلق ایک بار پھر متنازع بیان سامنے آگیا۔

بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے یوٹیوب چیلنج پر دیے گئے انٹرویو میں الزام لگایا کہ معرکۂ حق افواجِ پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا، بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔

ماہرین کےمطابق نورین نیازی کے الفاظ، لب و لہجہ اور یہ سوچ بانی پی ٹی آئی کے اس مخصوص بیانیے کی عکاسی کرتے ہیں جس کا محور صرف اور صرف ذاتی مفاد ہے، بانی پی ٹی آئی، اس کی بہنیں اور خاندان اپنےذاتی مفادات کے حصول کے لیے ملکی سالمیت کو بھی داؤ پر لگایا جا سکتا ہے۔

ماہرین یہ مذموم بیان پی ٹی آئی کے نام نہاد بیانیے کہ یہ فوج ہماری ہے اور ان کے لیڈر کی بھی یہی سوچ ہے کی اصلیت کی عکاسی کرتا ہے۔

ماہرین نے کہا کہ نورین نیازی کا یہ گمراہ کن بیان بھارتی بیانیے کو تقویت دیتا ہ ےجسے اب بھارتی میڈیا پاکستان کیخلاف استعمال کرے گا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ساہیوال: مدرسے میں مولوی اور ملازم کی بچوں اور خواتین سے جنسی زیادتی، نازیبا حرکات کی ویڈیوز وائرل

Express News

دیر لوئر: مسافر بس حادثے کا شکار ، بچوں اور خواتین سمیت 18 افراد زخمی

Express News

ہنگو: خزینہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، ایک پولیس اہلکار زخمی

Express News

سندھ حکومت کا 50 ڈبل ڈیکر اور 500 الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ

Express News

26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اشتہاری قرار

Express News

سی ٹی ڈی ڈیرہ اسماعیل خان ریجن کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مطلوب خارجی کمانڈر ہلاک 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو