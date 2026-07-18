کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرغنہ کی اشتعال انگیز گفتگو

دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امان نے کہا کہ جو بلوچستان میں ہوا وہ ہم یہاں کرسکتے ہیں اور کریں گے

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ امان کی منصوبہ بندی کے تحت اشتعال انگیزاور گمراہ کن گفتگو کی ویڈیو سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق کالعدم ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ اشتعال انگیزی، گمراہ کن بیانیے اورمسلح جتھوں کے ذریعے پر تشدد سرگرمیوں کو فروغ دیا ہے۔

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ امان نے آزاد کشمیر کے علاقے بلوچ ( بیٹھک) میں سیکیورٹی فورسزپرحملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو کچھ بلوچ (بیٹھک) میں کیا یہاں بھی کرسکتے ہیں اور کریں گے، ہمارے مطالبات ہماری مرضی کے مطابق حل ہوں گے۔

اُدھر ماہرین کا کہنا ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سرغنہ امان اور دیگر منظم منصوبہ بندی کے تحت ریاست مخالف اشتعال انگیزبیانیے کی ترویج کررہے ہیں اور مسلح جتھوں کے ذریعے دہشتگردی کی دھمکی اس مؤقف کو تقویت دیتی ہیں کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھارتی پراکسی کے طور عدم استحکام پیدا کرنے کی مذموم کوشش کر رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ قانون کی موثرعملداری کے ذریعے مسلح جتھوں کے ذریعے سیکیورٹی فورسز پرحملوں میں ملوث اورریاستی رٹ کو چیلنج کرنے والے عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ناگزیر ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ساہیوال: مدرسے میں مولوی اور ملازم کی بچوں اور خواتین سے جنسی زیادتی، نازیبا حرکات کی ویڈیوز وائرل

Express News

دیر لوئر: مسافر بس حادثے کا شکار ، بچوں اور خواتین سمیت 18 افراد زخمی

Express News

ہنگو: خزینہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، ایک پولیس اہلکار زخمی

Express News

سندھ حکومت کا 50 ڈبل ڈیکر اور 500 الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ

Express News

26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اشتہاری قرار

Express News

سی ٹی ڈی ڈیرہ اسماعیل خان ریجن کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مطلوب خارجی کمانڈر ہلاک 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو