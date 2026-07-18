فیفا ورلڈ کپ 2026 فائنل کیلیے ٹکٹ کی قیمت نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے

ورلڈ کپ فائنل کے لیے کم از کم ٹکٹ کی قیمت 6 ہزار 943 ڈالر تک پہنچ گئی ہے

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میچ کے ٹکٹ امریکی کھیلوں کی تاریخ کے مہنگے ترین ٹکٹ بن گئے، گزشتہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔

فوربز کی رپورٹ کے مطابق نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں ہونے والے ورلڈ کپ فائنل کے لیے کم از کم ٹکٹ کی قیمت 6 ہزار 943 ڈالر تک پہنچ گئی ہے جبکہ اوسط قیمت 11 ہزار 327 ڈالر ریکارڈ کی گئی ہے جو امریکی کھیلوں کی تاریخ میں کسی بھی ایونٹ کے لیے سب سے زیادہ ہے۔

رپورٹ کے مطابق میٹ لائف اسٹیڈیم کے سیکشن 115A میں ایک نشست کی قیمت 28 ہزار 479 ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ اس سے قبل 2024 کے سپر باؤل کے ٹکٹ اوسطاً 9 ہزار 411 ڈالر کے ساتھ امریکی تاریخ کے مہنگے ترین کھیلوں کے ٹکٹ سمجھے جاتے تھے۔

واضح رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان 19 جولائی کو کھیلا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کئی سالوں بعد پہلی بار 'نیشنل انڈر-21 ویمنز ہاکی چیمپئن شپ' کا کامیاب انعقاد

Express News

فیفا ورلڈکپ: ارجنٹینا کو فائدہ پہنچانے کے الزامات کی حقیقت کیا ہے؟

Express News

فیفا ورلڈکپ: ٹرمپ بھی انگلینڈ کی حکمتِ عملی سے ناخوش، ہیری کین کے کردار پر سوال اٹھا دیا

Express News

آئی سی سی کے نئے فارمیٹ سے 2027 ورلڈکپ کوالیفائر کی اہمیت کیوں بڑھ گئی؟

Express News

روہت شرما کی ریٹائرمنٹ پر بی سی سی آئی کا مؤقف سامنے آگیا

Express News

ویسٹ انڈیز کے عظیم کرکٹر سر گیری سوبرز انتقال کرگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو