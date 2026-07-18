عامر خان پر ’لو جہاد‘ کا الزام، لارنس بشنوئی گینگ نے بھی قتل کی دھمکی دے دی

لارنس بشنوئی گینگ نے عامر خان پر مبینہ طور پر ’’لَو جہاد‘‘ کی حمایت کا الزام عائد کیا کرتے ہوئے دھمکی دی ہے

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان کو بھارت کے بدنامِ زمانہ لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے مبینہ دھمکی دیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے بعد بھارتی پولیس نے معاملے کی جانچ کا آغاز کردیا ہے۔ مبینہ دھمکی ایک سوشل میڈیا پوسٹ اور وائس نوٹ کے ذریعے سامنے آئی، تاہم اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق تاحال نہیں ہو سکی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ میں خود کو لارنس بشنوئی گینگ سے وابستہ ظاہر کرنے والے آرزو بشنوئی اور ٹائسن بشنوئی نامی افراد نے عامر خان پر مبینہ طور پر ’’لَو جہاد‘‘ کی حمایت کا الزام عائد کیا۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ اداکار ایسے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں جو ان کے بقول ثقافتی اور مذہبی اقدار کے خلاف ہیں، اس لیے ’اس آدمی کو برداشت نہیں کریں گے‘ اور انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔

اسی پوسٹ میں راجستھان کے ضلع سری گنگا نگر میں 13 سالہ لڑکی کے مبینہ اغوا اور زیادتی کے واقعے کا حوالہ بھی دیا گیا۔ گینگ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اگر کسی نے بھی اس مقدمے کے ملزم کو قانون سے بچانے کی کوشش کی تو وہ خود کارروائی کرے گا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی پولیس کو اس مبینہ دھمکی کے بارے میں فیس بک پوسٹ اور ایک وائس نوٹ کے ذریعے اطلاع ملی، جس کے بعد متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تاہم اب تک نہ تو عامر خان اور نہ ہی ان کی ٹیم کی جانب سے اس معاملے میں کوئی باضابطہ شکایت درج کرائی گئی ہے۔

واضح رہے کہ لارنس بشنوئی گینگ اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو دھمکیاں دے چکا ہے۔ 2024 میں سلمان خان کی ممبئی رہائش گاہ کے باہر ہونے والی فائرنگ کی ذمے داری بھی اسی گینگ نے قبول کی تھی۔ گینگ کا مؤقف رہا ہے کہ وہ 1998 کے مبینہ کالے ہرن شکار کیس کے باعث سلمان خان کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بیلا حدید کے نئے مبینہ بوائے فرینڈ کی شناخت سامنے آگئی

Express News

پریش راول نے سشانت سنگھ کی موت پر ہونے والی میڈیا کوریج کو ’سرکس‘ قرار دے دیا

Express News

آن لائن لیک کے بعد تھلاپتھی وجے کی آخری فلم ’جنا نائگن‘ میں بڑی تبدیلیاں

Express News

’’بچپن میں جنسی ہراسانی کا شکار ہوا‘‘، سہیل خان کا برسوں بعد چونکا دینے والا اعتراف

Express News

ہما قریشی سے شادی کی افواہوں پر مبینہ بوائے فرینڈ کا ردعمل آگیا

Express News

’کوئی خلاف ورزی نہیں کی‘، صنم جنگ ایک ماہ میں 6 ٹریفک ای چالان ملنے سے پریشان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو