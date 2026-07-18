جرمنی: پلنجر سے 60 غبارے پھاڑنے کا عالمی ریکارڈ

32 سالہ آندرے اورٹولف نے امریکی کیون ڈین کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

جرمنی کے 32 سالہ آندرے اورٹولف نے صرف 30 سیکنڈ میں پلنجر (سنک صاف کرنے والے آلے) کی مدد سے 60 غبارے پھاڑ کر گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔

اس کارنامے کے ساتھ انہوں نے امریکی کیون ڈین کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے 2025 میں 30 سیکنڈ کے دوران 23 غبارے پھاڑ کر یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔

آندرے اورٹولف کا کہنا تھا کہ یہ چیلنج نہایت دلچسپ اور مزاحیہ تھا اور انہیں غیر معمولی نوعیت کے عالمی ریکارڈز آزمانا بے حد پسند ہے۔

ان کے مطابق غباروں سے متعلق ریکارڈز ہمیشہ تفریح سے بھرپور ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پلنجر سے غبارے پھاڑنے کا منفرد چیلنج قبول کیا۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں وہ اپنے ہی قائم کردہ 60 غباروں کے ریکارڈ کو مزید بہتر بنانے میں کامیاب ہوں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

چین میں پل کے نیچے آباد انوکھا رہائشی منصوبہ، ہزاروں افراد برسوں سے مقیم

Express News

مصر کے کھلاڑی نے ایک دن میں دو ریکارڈز توڑ دیے

Express News

امریکا: لاٹری کھیلنے کے اچانک خیال نے بڑا انعام جتوا دیا

Express News

اڑتے مچھروں کا تعاقب کرکے ختم کرنے والا اے آئی مائیکرو ڈرون تیار

Express News

ٹرمپ کے چہرے والے ایک ڈالر کے سکے کی تیاریاں

Express News

امریکا: بے خوابی نے خاتون کو بڑا انعام جتوا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو