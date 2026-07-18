انٹرنیشنل والی بال چیمپین شپ میں شرکت کیلیے بنگلا دیشی  ٹیم پاکستان پہنچ گئی

بھارتی حکومت نے والی بال ٹیم کو چیمپین شپ میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا

زبیر نذیر خان July 19, 2026
facebook whatsup

پاکستان والی بال فیڈریشن کے تحت بدھ سے شروع ہونے والی انٹرنیشنل والی بال چیمپین شپ میں شرکت کے لیے بنگلا دیشی  ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔

اسلام آباد کے لیاقت جمنازیم میں شیڈول  سات روزہ چیمپین شپ میں شرکت کے لیے آمد پر بنگلا دیش ٹیم کا کراچی ائیر پورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا، سندھ والی بال ایسوسی ایشن کے عہدے داروں نے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو پھولوں کے ہار پہنائے۔

 دوسری جانب بھارتی حکومت نے ایک مرتبہ پھر ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہوئے بھارتی والی بال ٹیم کو چیمپین شپ میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، بھارتی والی بال فیڈریشن نے اپنی حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر معذرت کرلی۔

واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے بھارتی ٹیم کو پاکستان آنے کا اجازت نامہ جاری کردیا تھا جبکہ بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بھی بھارتی والی بال ٹیم کو پاکستانی ویزوں کے اجرا پر رضامندی ظاہر کی تھی۔

سینٹرل ایشین والی بال ایسوسی ایشن مینز(سی اے وی اے) والی بال چیمپین شپ 29 جولائی تک کھیلی جائے گی،چیمپین شپ کے منتظمین کے مطابق بھارت کی جانب سے انکار کے بعد ازبکستان کو چیمپین شپ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔

سات ٹیموں کی چیمپین  شپ میں میزبان پاکستان، نیپال، کاغستان، ترغمستان، بنگلا دیش اور سری لنکا کی ٹیمیں شرکت کریں گی،چیمپین شپ کا فائنل 29 جولائی کو طے ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کئی سالوں بعد پہلی بار 'نیشنل انڈر-21 ویمنز ہاکی چیمپئن شپ' کا کامیاب انعقاد

Express News

فیفا ورلڈکپ: ارجنٹینا کو فائدہ پہنچانے کے الزامات کی حقیقت کیا ہے؟

Express News

فیفا ورلڈکپ: ٹرمپ بھی انگلینڈ کی حکمتِ عملی سے ناخوش، ہیری کین کے کردار پر سوال اٹھا دیا

Express News

آئی سی سی کے نئے فارمیٹ سے 2027 ورلڈکپ کوالیفائر کی اہمیت کیوں بڑھ گئی؟

Express News

روہت شرما کی ریٹائرمنٹ پر بی سی سی آئی کا مؤقف سامنے آگیا

Express News

ویسٹ انڈیز کے عظیم کرکٹر سر گیری سوبرز انتقال کرگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو