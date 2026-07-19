فیفا ورلڈ کپ، انگلینڈ نے 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنا لی، فرانس کی چوتھی پوزیشن

MIAMI:
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے تیسرے نمبر کے پلے آف میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ایسا سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے میں آیا جس نے شائقین کو آخری لمحے تک اپنی نشستوں سے اٹھنے نہ دیا۔
10 گولوں سے بھرپور اس میچ میں انگلینڈ نے فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی۔
انگلینڈ نے پہلے ہی ہاف میں شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے ڈیکلن رائس، ایزری کونسا اور بوکایو ساکا کے دو گولوں کی بدولت 4-0 کی برتری حاصل کر لی۔
فرانس کی ٹیم کسی بھی میچ میں 1930 کے بعد پہلی مرتبہ پہلے ہاف میں چار گول سے پیچھے تھی۔
دوسرے ہاف میں فرانس نے زبردست واپسی کی کوشش کی۔ کیلیان ایمباپے نے دو جبکہ بریڈلی بارکولا نے ایک گول کر کے مقابلہ سنسنی خیز بنا دیا تاہم 87 ویں منٹ میں بوکایو ساکا نے پنالٹی پر ہیٹ ٹرک مکمل کرتے ہوئے انگلینڈ کی برتری مستحکم کر دی۔
اضافی وقت میں عثمان ڈیمبیلے نے ایک اور گول اسکور کیا، لیکن جوڈ بیلنگھم نے 98 ویں منٹ میں شاندار انفرادی کوشش کے ذریعے انگلینڈ کا چھٹا گول کر کے فرانس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
اس کامیابی کے ساتھ انگلینڈ نے 1966 میں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پہلی بار کسی ورلڈ کپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ غیرملکی سرزمین پر اپنی تاریخ کی بہترین ورلڈ کپ کارکردگی بھی ریکارڈ کرائی۔
دوسری جانب بوکایو ساکا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں ہیٹ ٹرک کرنے والے سر جیف ہرسٹ (1966) کے بعد صرف دوسرے انگلش کھلاڑی بن گئے۔
ادھر کیلیان ایمباپے نے اپنے دو گولوں کے ساتھ ورلڈ کپ میں مجموعی گولوں کی تعداد 22 تک پہنچا کر لیونل میسی کو پیچھے چھوڑ دیا اور ٹورنامنٹ کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے جبکہ گولڈن بوٹ کی دوڑ میں بھی سبقت حاصل کر لی۔
یہ میچ ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول ہونے والے تیسرے نمبر کے پلے آف میچز میں شامل ہو گیا، جبکہ فرانس نے پہلی بار کسی ورلڈ کپ میچ میں 6 گول بھی کھائے۔