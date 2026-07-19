کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یومِ الحاقِ پاکستان منا رہے ہیں۔
19 جولائی 1947 کو کشمیری عوام کے اجتماعی فیصلے کی تاریخی قرارداد نے ریاست جموں و کشمیر کے مستقبل کا رخ متعین کردیا تھا۔ یہ تاریخِ کشمیر کا وہ یادگار دن ہے جب آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے سری نگر میں قراردادِ الحاقِ پاکستان منظور کرکے ریاست کے مستقبل کا فیصلہ عوام کی مرضی سے کردیا تھا۔
یہ تاریخی قرارداد کشمیری عوام کی اجتماعی سیاسی بصیرت، قومی شعور اور پاکستان سے ان کی غیر متزلزل نظریاتی وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے، سخت ریاستی دباؤ کے باوجود کشمیری قیادت کا پاکستان سے الحاق کا فیصلہ عوامی امنگوں کا مظہر ہے۔
یہ جمہوری فیصلہ نہ صرف کشمیریوں کے حقِ خودارادیت کی قانونی اور اخلاقی بنیاد ہے، بلکہ آج بھی تحریکِ آزادیٔ کشمیر کی روح اور پاکستانی بیانیے کا سب سے مضبوط استدلال ہے۔ کشمیریوں نے قیامِ پاکستان سے قبل ہی اپنی سیاسی بصیرت سے مستقبل کا رخ متعین کر دیا تھا۔
ریاست کا الحاق کسی فردِ واحد کی صوابدید نہیں، کشمیری عوام کا بنیادی حق قرار پایا۔ 19 جولائی کی قرارداد مسئلۂ کشمیر پر پاکستان کے قانونی اور اخلاقی مؤقف کی بنیاد ہے، یہ فیصلہ کشمیریوں کے قومی تشخص اور نظریاتی وابستگی کی زندہ علامت ہے۔
کشمیری آج کا دن اس عہد کی تجدیدِ کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ بھارتی تسلط سے آزادی اور جموں و کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی 19جولائی 1947 کو منظور ہونے والی قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
صدر مملکت کا یوم الحاق پاکستان پر بیان:
صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ یومِ الحاقِ پاکستان کشمیری عوام کی تاریخی امنگوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان اور جموں و کشمیر کے عوام کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور روحانی رشتے مضبوط ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کا احترام ناگزیر ہے، جموں و کشمیر کا تنازع اقوامِ متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دے۔
وفاقی وزیر داخلہ کا یوم الحاق پاکستان پر کشمیریوں کو زبردست خراج تحسین:
محسن نقوی نے اپنے بیان میں کہا کہ آزادی کی شمع کو روشن رکھنے والے تمام کشمیری شہداء اور حریت رہنماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، 19 جولائی 1947 کی قرارداد کشمیریوں کی اجتماعی امنگوں کی سچی عکاس اور جدوجہدِ آزادی کا اہم سنگِ میل ہے۔
محسن نقوی نے کہا کہ تاریخی قرارداد کشمیری عوام کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے غیرمتزلزل عزم کی مظہر ہے۔ کشمیری قیادت نے قیام پاکستان سے قبل ہی پاکستان کے ساتھ اپنے مستقبل کو جوڑ دیا تھا، پاکستان اور کشمیر کے رشتے مشترکہ تاریخ، عقیدے اور جغرافیے کے مضبوط بندھن میں بندھے ہیں۔