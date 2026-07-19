روزانہ پیٹرولیم قیمتوں کے تعین پر ٹینکر مالکان کا شدید تحفظات کا اظہار

آئل ٹینکر کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیرِ پیٹرولیم کو ہنگامی خط ارسال کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ بنیادوں پر قیمتوں کے تعین پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
خط میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈیلی پرائسنگ کے نظام سے ٹینکر انڈسٹری کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کاروبار چلانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق اس فیصلے کے باعث ٹینکر آپریشنز بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
ٹینکر مالکان نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا پرانا نظام بحال رکھا جائے کیونکہ ڈیلی پرائسنگ کا فیصلہ صنعت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوسکتا ہے۔