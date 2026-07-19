ورلڈ کپ فائنل سے قبل فٹبال کے دیوانوں کی اجتماعی شادی، 750 جوڑے رشتۂ ازدواج میں منسلک

نوبیاہتا دلہن کارمین نے کہا کہ ہم نے دونوں محبتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، ایک دوسرے سے محبت اور فٹبال سے محبت

ویب ڈیسک July 19, 2026
facebook whatsup

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل سے قبل میکسیکو کے شہر گواڈالاخارا میں فٹبال کے شائقین کے لیے ایک منفرد اور یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں 750 جوڑوں نے اجتماعی شادی میں شرکت کرتے ہوئے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔

ورلڈ کپ فائنل کی خوشیوں کے موقع پر منعقد ہونے والی اس تقریب میں دلہنوں اور دلہوں نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ فٹبال سے وابستگی کا بھی اظہار کیا۔ تقریب میں شریک جوڑوں نے فین زون میں ایک ساتھ شادی کی رسومات ادا کیں۔

نوبیاہتا دلہن کارمین نے اپنے شوہر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی دونوں محبتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، ایک دوسرے سے محبت اور فٹبال سے محبت۔

ورلڈ کپ کے تاریخی فائنل سے قبل اس منفرد اقدام کو محبت، اتحاد اور کھیل کے جذبے کی خوبصورت علامت قرار دیا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ کا سنسنی خیز فائنل آج، ارجنٹائن اور اسپین آمنے سامنے

Express News

ایمباپے نے میسی کو پیچھے چھوڑ دیا، ورلڈ کپ میں نئی تاریخ رقم کر دی

Express News

فیفا ورلڈ کپ، انگلینڈ نے 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنا لی، فرانس کی چوتھی پوزیشن

Express News

انٹرنیشنل والی بال چیمپین شپ میں شرکت کیلیے بنگلا دیشی  ٹیم پاکستان پہنچ گئی

Express News

فیفا ورلڈ کپ فائنل سے قبل نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی الرٹ جاری!

Express News

پشاور میں چیمپئنز کرکٹ لیگ کا افتتاح؛ یہ صوبہ بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے، شاہد آفریدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو