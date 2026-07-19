ویمن انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی: جنوبی افریقا نے پاکستان کیخلاف 5 میچز کی سیریز میں 1-2 سے سبقت حاصل کر لی

سیریز کا چوتھا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا

زبیر نذیر خان July 19, 2026
facebook whatsup

جنوبی افریقا نے  تیسرے ویمن انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کو 52رنز سے شکست دے کر 5 میچز کی سیریز میں 1-2 کی سبقت حاصل کر لی۔

سیریز کے تیسرے میچ میں اتوار کی شب  نیشنل بینک اسٹیڈیم پر پاکستان ویمن ٹیم کامیابی کے لیے 159 رنز کہ ہدف کے تعاقب میں18اوورز میں106 رنزپرہمت ہار گئی،شہر بانو 22 گیندوں پر 39 رنز بنا کر نمایاں رہیں، ان کی اننگ میں 5 چوکے اور3 چوکے شامل تھے۔

عریشہ انصاری نے 17 رنز بنائے جبکہ ماہ نور زیب 12 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے ،میمونہ خالد11 رنز بنانے میں کامیاب رہیں، پاکستان کی6 کھلاڑی دہائی کا ہندسہ عبور نہ کر سکیں،میاں لالور، 7ملیسا اور مباسہ نے2،2کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

قبل ازیں مہمان ٹیم کی کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا،جنوبی افریقا نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز بنائے ،کپتان میکی وان وورسٹ نے 42 گیندوں پر 9 چوکوں کی مدد سے 57 رنز کی عمدہ اننگ تراشی،ڈینی لی بوشوف نے 20 گیندوں پر ناقابل شکست 39 رنز اسکور کیے جن میں 3 چوکے اور اتنے ہی چھکے شامل تھے۔

 کرس ماری نے 20 گیندوں پر 23 رنز اسکور کیے جن میں 2 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا،شربا اور ڈیڈری سان ایسٹبرگ نے13،13 رنز بنائے، ماہم نزاکت نے 29 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ماہ نور زیب ،ماہ نور اور میمونہ خالد نے 1،1 وکٹ حاصل کی، سیریز کا چوتھا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ کا سنسنی خیز فائنل آج، ارجنٹائن اور اسپین آمنے سامنے

Express News

ایمباپے نے میسی کو پیچھے چھوڑ دیا، ورلڈ کپ میں نئی تاریخ رقم کر دی

Express News

فیفا ورلڈ کپ، انگلینڈ نے 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنا لی، فرانس کی چوتھی پوزیشن

Express News

انٹرنیشنل والی بال چیمپین شپ میں شرکت کیلیے بنگلا دیشی  ٹیم پاکستان پہنچ گئی

Express News

فیفا ورلڈ کپ فائنل سے قبل نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی الرٹ جاری!

Express News

پشاور میں چیمپئنز کرکٹ لیگ کا افتتاح؛ یہ صوبہ بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے، شاہد آفریدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو