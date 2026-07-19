تیسرا ون ڈے: انگلینڈ نے بھارت کو شکست دیکر سیریز جیت لی

فیصلہ کن میچ میں بھارت کی ٹیم 388 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ 50 اوورز میں 360 رنز بنا سکی

ویب ڈیسک July 19, 2026
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انگلینڈ نے ون ڈے سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بھارت کو 27 رنز سے شکست دے کر سیریز 1-2 سے جیت لی۔

لارڈز میں کھیلے گئے فیصلہ کن میچ میں بھارت کی ٹیم 388 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ 50 اوورز میں 360 رنز بنا سکی۔

بھارت کی جانب سے روہت شرما 138 رنز کی شاندار باری کھیل کر نمایاں رہے۔ کپتان شبمن گِل 77، ویرات کوہلی 74، ایشان کشن 14 اور شریاس ایر 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

گُرنور برار 18 اور ارشدیپ سنگھ 15 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

انگلینڈ کی جانب سے سیم کرَن نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جوفرا آرچر، جیکب بیتھل اور عادل راشد نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 387 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔

میزبان ٹیم کی جانب سے اوپنر بین ڈکٹ نے شاندار 141 رنز بنائے۔ دیگر بلے بازوں میں جیکب بیتھل 74 اور کپتان ہیری بروک 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جبکہ جو روٹ 74 اور جوس بٹلر دھواں دار 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

بھارت کی جانب سے پراسدھ کرشنا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پرنس یادو نے 1 وکٹ حاصل کی۔
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