اوئسٹر کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے: تحقیق

یہ تحقیق اٹلی کی یونیورسٹی آف فیرارا کے محققین نے کی

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اوئسٹر کھانے سے کینسر سمیت متعدد بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

اٹلی کی یونیورسٹی آف فیرارا کے محققین کے مطابق مقامی پیسیفک اوئسٹر سے حاصل کیے گئے ایک خاص عرق نے آنتوں کے خلیوں میں سوزش کو کم کرنے میں مثبت نتائج دکھائے۔

ماہرین کے مطابق آنتوں کی دائمی سوزش کینسر، ٹائپ ٹو ذیابیطس، دل کی بیماریوں اور آنتوں کی سوزش جیسی متعدد بیماریوں سے منسلک سمجھی جاتی ہے۔

تحقیق میں بتایا گیا کہ آنتوں کی حفاظتی دیوار کمزور ہونے (جسے عام طور پر ’لیکی گٹ‘ کہا جاتا ہے) کے باعث بیکٹیریا اور زہریلے مادے خون میں داخل ہو سکتے ہیں، جس سے جسم میں سوزش بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔

بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ آنتوں کی یہی سوزش 50 سال سے کم عمر افراد میں آنتوں کے کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز کی ایک ممکنہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔

محققین نے مزید بتایا کہ سمندری غذا، خصوصاً اوئسٹر، کم چکنائی والے پروٹین، اومیگا تھری فیٹی ایسڈز، وٹامن بی 12، آئرن اور سیلینیم سے بھرپور ہوتے ہیں، جو دل کی صحت بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

البتہ ماہرین نے واضح کیا کہ یہ تحقیق ابتدائی نوعیت کی ہے اور اس کے نتائج کی مزید انسانی مطالعات کے ذریعے تصدیق کی ضرورت ہے، اس لیے صرف سیپ کھانے کو کینسر سے بچاؤ کا یقینی طریقہ نہیں سمجھا جا سکتا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وزن کم کرنے والے انجیکشن بچوں کے لیے بھی محفوظ؟ تحقیق نے اہم اشارہ دے دیا

Express News

ایچ آئی وی کے بڑھتے کیسز؛ 10 سی سی سرنج پر پابندی نومولود کے علاج کیلیے خطرہ قرار

Express News

الزائمرز کے خلاف بڑی پیشرفت، نئی دوا نے سائنس دانوں کو پُرامید کر دیا

Express News

دبلا پتلا جسم زیادہ کولیسٹرول سے بچاؤ کی ضمانت نہیں، ماہر امراض قلب نے خاموش خطرے سے خبردار کردیا

Express News

مٹاپا اور کمزور پٹھے ٹائپ ٹو ذیابیطس کا خطرہ ساڑھے تین گنا بڑھا دیتے ہیں، تحقیق

Express News

انفلوئنزا اے کے کیسز میں تیزی سے اضافہ، کیسے بچا جائے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو