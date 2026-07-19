دنیائے فٹبال پر آئندہ چار برس تک حکمرانی کس ٹیم کی ہوگی، اس کا فیصلہ آج امریکا میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں ہوگا جہاں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور عالمی چیمپئن اسپین مدمقابل ہوں گے۔
نیویارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے اس سنسنی خیز فائنل پر دنیا بھر کے کروڑوں شائقین کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔
اسپین 2010 میں اپنی پہلی عالمی ٹرافی جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا ہے جبکہ مجموعی طور پر یہ اس کا دوسرا فائنل ہے۔
دوسری جانب ارجنٹینا ساتویں بار ورلڈ کپ کے فائنل میں کھیل رہا ہے۔ اس سے قبل یہ ٹیم 1978، 1986 اور 2022 میں عالمی چیمپئن بن چکی ہے اور اب مسلسل دوسری بار ٹائٹل اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
یہ مقابلہ ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی کے ممکنہ آخری ورلڈ کپ میچ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے جس کے باعث شائقین کی دلچسپی مزید بڑھ گئی ہے۔ مداح امید کر رہے ہیں کہ میسی اپنی ٹیم کو ایک اور عالمی اعزاز دلانے میں کامیاب ہوں گے۔
فائنل میں اگرچہ تمام نظریں لیونل میسی اور اسپین کے نوجوان سپر اسٹار لامین یامال پر مرکوز ہیں، تاہم دونوں ٹیموں کے پاس ایسے کئی باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں جو کسی بھی لمحے اپنی شاندار کارکردگی سے میچ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔