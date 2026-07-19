فیفا ورلڈ کپ ٹرافی: فاتح ٹیم اصل ٹرافی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا سکتی؟

اصل ٹرافی کے بدلے فاتح ٹیم کو سونے کی تہہ چڑھی کانسی سے تیار کردہ ٹرافی مستقل طور پر دی جاتی ہے

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup

نیویارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کے بعد سب سے یادگار لمحہ فاتح کپتان کے ہاتھوں میں ٹرافی اٹھانے کا ہوگا، تاہم بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چیمپئن ٹیم اصل ورلڈ کپ ٹرافی ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔

اس بار فیفا ورلڈ کپ ٹرافی فاتح ٹیم کے کپتان کو فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشترکہ طور پر پیش کریں گے۔ یہ ایک غیر معمولی روایت ہے کیونکہ گزشتہ دو ورلڈ کپ فائنلز میں صرف فیفا صدر نے ٹرافی پیش کی تھی جبکہ آخری بار 1982 میں کسی سربراہِ مملکت نے فاتح ٹیم کو ٹرافی دی تھی جب اسپین کے بادشاہ خوان کارلوس نے اٹلی کو ٹرافی پیش کی تھی۔

ورلڈ کپ ٹرافی کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟

فیفا ورلڈ کپ ٹرافی مکمل طور پر خالص سونے کی نہیں بلکہ 18 قیراط سونے سے تیار ہوتی ہے۔

اس کی اونچائی 36.5 سینٹی میٹر جبکہ وزن 6.175 کلوگرام ہوتا ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر ٹھوس سونے کی بنی ہوتی تو اس کا وزن تقریباً 70 سے 80 کلوگرام ہوتا جسے اٹھانا کافی مشکل ہوجاتا۔

ٹرافی کے نچلے حصے میں سبز رنگ کا میلاکائٹ (Malachite) پتھر استعمال کیا جاتا ہے جو سنہری ڈیزائن کے ساتھ خوبصورت تضاد پیدا کرتا ہے۔

یہ شاہکار اطالوی مجسمہ ساز سلویو گازانیگا نے تخلیق کیا تھا جن کا ڈیزائن سات ممالک سے موصول ہونے والے 53 ڈیزائنز میں منتخب کیا گیا تھا۔

فاتح ٹیم اصل ٹرافی کیوں نہیں لے جاسکتی؟

اگرچہ فائنل کے بعد فاتح کپتان اصل ورلڈ کپ ٹرافی بلند کرتا ہے لیکن تقریب ختم ہونے کے فوراً بعد یہ ٹرافی سخت سیکیورٹی میں واپس فیفا ورلڈ فٹبال میوزیم، زیورخ (سوئٹزرلینڈ) منتقل کر دی جاتی ہے۔

فیفا قوانین کے مطابق اصل ٹرافی مستقل طور پر صرف فیفا کی تحویل میں رہتی ہے اور اسے صرف سابق عالمی چیمپئنز اور سربراہانِ مملکت ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔

اس کے بدلے ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو سونے کی تہہ چڑھی کانسی  سے تیار کردہ ٹرافی مستقل طور پر دی جاتی ہے جو اسی ملک کی ملکیت رہتی ہے۔

ورلڈ کپ ٹرافی کی مالیت کتنی ہے؟

ماہرین کے مطابق ٹرافی میں استعمال ہونے والے خام سونے کی قیمت تقریباً 2 لاکھ 50 ہزار سے 4 لاکھ امریکی ڈالر کے درمیان بنتی ہے۔

تاہم فٹبال کی تاریخ، منفرد حیثیت اور عالمی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی مجموعی مالیت 2 کروڑ امریکی ڈالر (20 ملین ڈالر) کے قریب سمجھی جاتی ہے جو اسے دنیا کی سب سے قیمتی کھیلوں کی ٹرافیوں میں شامل کرتی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ کا سنسنی خیز فائنل آج، ارجنٹائن اور اسپین آمنے سامنے

Express News

ایمباپے نے میسی کو پیچھے چھوڑ دیا، ورلڈ کپ میں نئی تاریخ رقم کر دی

Express News

فیفا ورلڈ کپ، انگلینڈ نے 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنا لی، فرانس کی چوتھی پوزیشن

Express News

انٹرنیشنل والی بال چیمپین شپ میں شرکت کیلیے بنگلا دیشی  ٹیم پاکستان پہنچ گئی

Express News

فیفا ورلڈ کپ فائنل سے قبل نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی الرٹ جاری!

Express News

پشاور میں چیمپئنز کرکٹ لیگ کا افتتاح؛ یہ صوبہ بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے، شاہد آفریدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو