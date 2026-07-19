کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند آج سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچیں گی

دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا محور تجارت و سرمایہ کاری، تعلیم اور عوامی سطح پر روابط کو مزید فروغ دینا ہوگا، ترجمان

ویب ڈیسک July 19, 2026
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فوٹو: فائل

دفترخارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند پاکستان کا پہلے سرکاری دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گی۔

ترجمان دفترخارجہ کے مطابق وزیر خارجہ انیتا آنند کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا، اس دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور انیتا آنند کے درمیان دوطرفہ مذاکرات ہوں گے، جن میں پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔

ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ بات چیت کا محور تجارت و سرمایہ کاری، تعلیم اور عوامی سطح پر روابط کو مزید فروغ دینا ہوگا، اس کے علاوہ دونوں وزرا باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی وزیر خارجہ اپنے دورہ پاکستان کے دوران ملکی قیادت سے بھی ملاقات کریں گی۔

ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان خوش گوار دوطرفہ تعلقات قائم ہیں، جن کی بنیاد قریبی عوامی روابط پر ہے اور کینیڈا میں مقیم متحرک پاکستانی تارکین وطن نے ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
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