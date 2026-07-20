NEW JERSEY:
فرانس کے کپتان کائلین ایمباپے نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا گولڈن بوٹ جیت کر ایک اور تاریخی اعزاز اپنے نام کر لیا۔
فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹائن کے لیونل میسی فائنل میں اپنے گولز کی تعداد میں اضافہ نہ کر سکے جس کے بعد ایمباپے 10 گولز کے ساتھ ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر بن گئے۔
لیونل میسی نے ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 8 گولز کیے جبکہ انگلینڈ کے جوڈ بیلنگھم اور ناروے کے ارلنگ ہالینڈ 7، 7 گولز کے ساتھ مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر رہے۔
27 سالہ ریال میڈرڈ کے اسٹار فارورڈ ایمباپے نے مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ کپ کا گولڈن بوٹ جیتا۔ اس سے قبل انہوں نے 2022 قطر ورلڈ کپ میں بھی یہ اعزاز حاصل کیا تھا اگرچہ اس وقت فرانس فائنل میں شکست کھا گیا تھا۔
ایمباپے نے تیسرے نمبر کے میچ میں انگلینڈ کی 6-4 کی کامیابی کے دوران دو گول کر کے اپنی مجموعی تعداد 10 تک پہنچائی اور اسی کے ساتھ وہ ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بھی بن گئے۔
فرانسیسی سپر اسٹار نے اب تک صرف تین ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے 22 گولز اسکور کیے ہیں جو لیونل میسی کے 21 گولز سے ایک زیادہ ہیں۔
گولڈن بوٹ جیتنے کے بعد ایمباپے نے کہا کہ میں تاریخ کا سب سے زیادہ گول کرنے والا کھلاڑی بننے کے بجائے فائنل کھیلنا زیادہ پسند کرتا۔
اگرچہ فرانس عالمی ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہا لیکن ایمباپے نے اپنی شاندار کارکردگی سے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ جدید فٹبال کے سب سے بڑے سپر اسٹارز میں شامل ہیں۔