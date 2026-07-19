شکست نے ارجنٹینا کے کھلاڑیوں کو غم سے نڈھال کر دیا، میسی بھی جذبات پر قابو نہ پا سکے

NEW JERSEY:
فٹبال کی دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دل اداس کر دیے۔ اسپین کے ہاتھوں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں اضافی وقت میں 1-0 کی شکست کے بعد ارجنٹائن کے کھلاڑی میدان میں ہی غم سے نڈھال ہو گئے جبکہ لیونل میسی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
چند روز قبل سیمی فائنل میں فتح کے بعد خوشیوں سے سرشار ارجنٹائن کی ٹیم آج خاموش شکستہ دل اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ورلڈ کپ ٹرافی کو دوبارہ اٹھانے کا خواب صرف ایک گول کے فاصلے پر بکھر گیا۔
میچ کے 106ویں منٹ میں اسپین کے فیران ٹوریس نے فیصلہ کن گول کر کے ارجنٹائن سے عالمی تاج چھین لیا۔ اس کے بعد آخری سیٹی بجی تو پورا اسٹیڈیم اسپین کی خوشیوں اور ارجنٹائن کے آنسوؤں کا گواہ بن گیا۔
لیونل میسی جنہیں دنیا کے عظیم ترین فٹبالرز میں شمار کیا جاتا ہے شکست کے بعد سر جھکائے میدان میں کھڑے رہے۔ ساتھی کھلاڑی انہیں دلاسہ دیتے رہے مگر ان کے چہرے پر برسوں کی محنت، امید اور اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔
فٹبال شائقین کے لیے یہ منظر انتہائی جذباتی تھا کیونکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ میسی کے ورلڈ کپ کیریئر کا آخری میچ ثابت ہو سکتا ہے۔
اعداد و شمار بھی ارجنٹائن کی مایوسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ پوری ٹیم مقررہ 90 منٹ میں ہدف پر ایک بھی شاٹ نہ لگا سکی جبکہ مجموعی طور پر صرف تین کوششیں کیں۔
اس کے برعکس اسپین نے مسلسل دباؤ برقرار رکھا 20 حملے کیے اور بالآخر اضافی وقت میں کامیابی حاصل کر لی۔
ورلڈ کپ کی یہ رات اسپین کے لیے تاریخ ساز بن گئی مگر ارجنٹائن اور خاص طور پر لیونل میسی کے چاہنے والوں کے لیے شاید یہ ان لمحات میں سے ایک ہے جسے بھلانا آسان نہیں ہوگا۔