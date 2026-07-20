اسپین نے فتح کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ کی 96 سالہ تاریخ کا منفرد ریکارڈ بھی بنا ڈالا

NEW JERSEY:
فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اسپین صرف دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بننے تک محدود نہیں رہا بلکہ ایسا دفاعی ریکارڈ بھی قائم کر دیا جس کی مثال ورلڈ کپ کی طویل تاریخ میں نہیں ملتی۔
نیو جرسی میں کھیلے گئے فائنل میں اسپین نے اضافی وقت میں ارجنٹائن کو 1-0 سے شکست دے کر عالمی تاج اپنے نام کیا۔
فیصلہ کن لمحہ اس وقت آیا جب فیران ٹوریس نے اضافی وقت کے 106ویں منٹ میں گیند کو جال کی راہ دکھائی اور اسپین کو تاریخی فتح دلا دی۔
ٹورنامنٹ کے آغاز سے لے کر فائنل تک اسپین کی دفاعی لائن حریف ٹیموں کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہوئی۔
آٹھ میچز کے دوران کوئی بھی ٹیم اسپین کے خلاف برتری حاصل نہ کر سکی جبکہ پوری مہم میں اسپین کے خلاف صرف ایک ہی گول اسکور ہوا۔
یہ غیر معمولی کارکردگی اسپین کو ورلڈ کپ کی تاریخ میں منفرد مقام دلاتی ہے کیونکہ اس سے قبل کوئی بھی عالمی چیمپئن ٹیم پورے ٹورنامنٹ میں صرف ایک گول کھا کر ٹائٹل جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔
اسپین نے دفاع اور حملے دونوں شعبوں میں شاندار توازن کا مظاہرہ کیا۔ مضبوط دفاع، منظم مڈفیلڈ اور فیصلہ کن مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نے انہیں پورے ایونٹ میں ناقابلِ شکست بنا دیا۔
دوسری مرتبہ ورلڈ کپ ٹرافی اٹھانے کے ساتھ اسپین نے یہ واضح پیغام بھی دے دیا کہ جدید فٹبال میں صرف خوبصورت کھیل ہی نہیں بلکہ فولادی دفاع بھی عالمی چیمپئن بننے کی بنیاد ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ 2026 کا ورلڈ کپ اسپین کی تاریخی فتوحات کے ساتھ ساتھ اس کے ناقابل یقین دفاعی ریکارڈ کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔