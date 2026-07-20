اسپین نے ٹائٹل کے علاوہ مہنگا ترین انعام بھی جیت لیا، ڈالروں کی برسات

انعامی رقم کے لحاظ سے فیفا ورلڈ کپ تاریخ کا مہنگا ورلڈ کپ ثابت ہوا

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup
NEW JERSEY:

فیفا ورلڈ کپ 2026 کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کے ساتھ ہی اسپین نے صرف عالمی اعزاز ہی نہیں جیتا بلکہ بھاری مالی انعام بھی اپنے نام کر لیا۔ ارجنٹائن کو فائنل میں شکست دینے والی اسپین کو اس تاریخی کامیابی پر 5 کروڑ امریکی ڈالر کی خطیر انعامی رقم دی گئی جو گزشتہ ورلڈ کپ کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔

نیو جرسی میں کھیلے گئے فائنل میں دونوں ٹیمیں مقررہ 90 منٹ تک ایک دوسرے کے خلاف گول نہ کر سکیں۔

اضافی وقت کے پہلے حصے میں بھی مقابلہ برابر رہا لیکن 106ویں منٹ میں فیران ٹوریس نے سنہری موقع ضائع نہ کرتے ہوئے فیصلہ کن گول اسکور کیا اور اسپین کو 16 برس بعد دوبارہ دنیا کا چیمپئن بنا دیا۔

ورلڈ کپ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ارجنٹائن کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنا پڑا۔ رنر اپ ٹیم کو 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالر انعام میں دیے گئے جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی انگلینڈ کی ٹیم کو 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالر اور چوتھے نمبر پر رہنے والی فرانس کی ٹیم کو 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ملے۔

فیفا کے مطابق 2026 ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 65 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی انعامی رقم مختلف ٹیموں میں تقسیم کی گئی جو 2022 قطر ورلڈ کپ کے 44 کروڑ ڈالر کے انعامی فنڈ کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔

اس طرح 2026 کا ورلڈ کپ نہ صرف کھیل کے معیار اور دلچسپ مقابلوں کے باعث یادگار ثابت ہوا بلکہ انعامی رقم کے لحاظ سے بھی یہ تاریخ کا سب سے بڑا اور مہنگا فیفا ورلڈ کپ بن گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ کا سنسنی خیز فائنل آج، ارجنٹائن اور اسپین آمنے سامنے

Express News

ایمباپے نے میسی کو پیچھے چھوڑ دیا، ورلڈ کپ میں نئی تاریخ رقم کر دی

Express News

فیفا ورلڈ کپ، انگلینڈ نے 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنا لی، فرانس کی چوتھی پوزیشن

Express News

انٹرنیشنل والی بال چیمپین شپ میں شرکت کیلیے بنگلا دیشی  ٹیم پاکستان پہنچ گئی

Express News

فیفا ورلڈ کپ فائنل سے قبل نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی الرٹ جاری!

Express News

پشاور میں چیمپئنز کرکٹ لیگ کا افتتاح؛ یہ صوبہ بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے، شاہد آفریدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو