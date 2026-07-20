امریکا کے مسلسل نویں رات بھی ایران پر حملے

خطے میں کشیدگی میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے

ویب ڈیسک July 20, 2026
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فوٹو: فائل

امریکی فوج نے مسلسل نویں رات بھی ایران میں متعدد فوجی اہداف پر حملے کیے جن میں بحری صلاحیتوں، میزائل تنصیبات، ڈرون لانچ سائٹس اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا۔

امریکی فوج کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو محدود کرنا اور ان اثاثوں کو نقصان پہنچانا تھا جنہیں امریکہ اپنے مفادات یا اتحادیوں کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں درست نشانہ بنانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے اور فوجی اہداف کو ترجیح دی گئی۔

دوسری جانب، ایرانی حکام نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں اپنی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھے گا اور مناسب وقت پر ردعمل دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

اس دوران خطے میں کشیدگی میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور سفارتی ذرائع سے تنازع کم کرنے پر زور دیا ہے، کیونکہ مسلسل فوجی کارروائیوں سے مشرقِ وسطیٰ میں عدم استحکام مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
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