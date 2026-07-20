کراچی: اورنگی ٹاؤن میں نوجوان لڑکی پراسرار طور پر جاں بحق

کراچی:
اورنگی ٹاؤن کی رہائشی نوجوان لڑکی پراسرار طور پر گھر میں زہریلی چیز کھانے سے جاں بحق ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق اقبال مارکیٹ کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ بلاک کے محمد آباد کالونی گلزار مدینہ مسجد کے قریب گھر میں پراثرار طو پر زہریلی چیز کھانے سے جواں سال لڑکی جاں بحق ہوگئی، جاں بحق ہونے والی لڑکی کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی۔
جاں بحق ہونے والی لڑکی کی شناخت 20 سالہ وردہ دختر عبدالخالق کے نام سے کی گئی، متوفیہ کے ماموں سہیل نے بتایا کہ وردہ کا طحہٰ نامی شخص سے نکاح ہوچکا تھا اور رخصتی باقی تھی، واقعے کے وقت گھر پر کوئی نہیں تھا وردہ اکیلی تھی ، وردہ نے اپنی والدہ کو فون کر کے اپنی طبعیت خراب ہونے کی اطلاع دی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ والدہ محلے میں کسی سے ملنے گئی ہوئی تھی وہ فوری طور پر گھر آئیں اور وردہ کی حالت دیکھ کر اپنے بھائی سہیل کو فون کر کے اپنے گھر بلایا، سہیل نے بتایا کہ وہ کچھ ہی فاصلے پر رہتا تھا ، وہ فوری طور پر بہن کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وردہ کے منہ سے جھاگ آرہا ہے جس پر وہ رکشا لیکر آیا تاہم اس وقت تک حالت زیادہ بگڑ گئی تھی۔
ماموں کے مطابق وردہ رکشا میں جانے کے قابل نہیں تھی فوری طور پر ایمبولینس بلا کر اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے ایک گھنٹے تک وردہ کی جان بچانے کی کوشش کی تاہم وہ جانبر نہیں ہو سکی۔
جاں بحق ہونے والی لڑکی کے گھر والوں نے کسی قسم کی قانونی کارروائی کرانے سے انکار کر دیا اور لاش اپنے ہمراہ لے گئے۔