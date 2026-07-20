روسی کے یوکرین پر حملے، 8 افراد ہلاک

روس نے یوکرین میں بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملوں سے حملہ کیا جس میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی حملے میں 8 افراد کی ہلاکت کے علاوہ بحیرہ اسود میں ایک شہری کارگو جہاز پر ایک الگ حملے میں عملے کے پانچ ارکان ہلاک ہو گئے۔
یہ حملے یوکرین کے کئی علاقوں میں کیے گئے جن میں کیف، کھارکیو، زاپوریزہیا اور سومی شامل ہیں۔
شمال مشرقی شہر کھارکیو میں شہر کے مضافات میں پوسٹل ٹرمینل پر حملے کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کیف میں ایک معمر خاتون ہلاک ہو گئی۔ دو مزید افراد جنوبی زاپوریزہیا کے علاقے میں اور ایک شخص سومی میں ہلاک ہوا۔
یوکرینی صدر ولادمیر زیلنسکی نے دارالحکومت پر ہونے والے حملے کو کیف پر سب سے بڑے بیلسٹک حملوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا ہے۔
یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ روس نے 125 ڈرونز کے ساتھ اسکندر بیلسٹک اور ہائپر سونک زرکون میزائل سمیت 41 میزائل داغے۔ فضائی دفاع نے 18 میزائلوں اور 108 ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ کیا۔