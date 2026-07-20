ترکیہ میں کرپشن کے الزام میں میئر اور اُن کا شوہر گرفتار

شوہر نے ٹینڈر کے طریقہ کار، بھرتیوں اور اہلکاروں کی تقرریوں میں براہ راست کردار ادا کیا

ویب ڈیسک July 20, 2026
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ترکیہ کے صوبہ کوکیلی میں ازمیت میونسپلٹی کے میئر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ازمیت کی میئر فاطمہ کپلان حریت اور ان کے شوہر مرات حریت سمیت 31 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔

فاطمہ کپلان حریت اور ان کے شوہر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس افسران نے میونسپل عمارت اور میئر کی رہائش گاہ کی تلاشی لی۔ اطلاعات کے مطابق انطالیہ، کریککلے، ازمیت، استنبول اور انقرہ میں بیک وقت کارروائیاں جاری ہیں۔

استنبول کے چیف پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کی جانب سے کی گئی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ازمیت میونسپلٹی کے پاس رکھے گئے متعدد ٹینڈرز کی جانچ پڑتال مشتبہ افراد کے بیانات اور خفیہ گواہوں کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔

تحقیقاتی فائل میں الزام لگایا گیا ہے کہ ٹینڈر جیتنے والوں، حصہ لینے والی کمپنیوں کے مالکان اور میونسپل حکام کے درمیان خاندانی تعلقات ہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ میئر کے شوہر نے ٹینڈر کے طریقہ کار، بھرتیوں اور اہلکاروں کی تقرریوں میں براہ راست کردار ادا کیا۔

زیر حراست افراد پر ایک مجرمانہ تنظیم قائم کرنے، رشوت لینے اور پبلک ٹینڈرز میں مداخلت کا الزام ہے۔
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