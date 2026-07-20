یوکرین کا روس پر 400 سے زائد ڈرونز سے حملہ

حملوں کا ہدف ماسکو کے قریب لاجسٹکس تنصیبات اور ایک آئل ڈپو تھے، یوکرینی صدر

ویب ڈیسک July 20, 2026
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میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ دھماکا اس وقت ہوا جب روس نے کیف اور یوکرین کے دیگر شہروں پر بیلسٹک میزائلوں سے بمباری کی جس میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔

روسی حکام کے مطابق یوکرین نے گزشتہ شب ماسکو اور اس کے گردونواح کی جانب 400 سے زائد ڈرون فائر کیے۔ اسے جنگ کے دوران دارالحکومت پر ہونے والے بڑے ڈرون حملوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔

روس کا کہنا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی افواج نے 381 ڈرون مار گرائے جن میں 85 ماسکو کے قریب تباہ کیے گئے۔

روسی حکام کے مطابق حملوں میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، ایک رہائشی عمارت صنعتی علاقے اور لاجسٹکس مراکز کو نقصان پہنچا، جبکہ کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے۔

دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ حملوں کا ہدف ماسکو کے قریب لاجسٹکس تنصیبات اور ایک آئل ڈپو تھے۔
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