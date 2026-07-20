بھارت: اسپتال میں چھت سے پنکھا گرنے پر مریض ہلاک

یہ واقعہ ہسپتال کے عملے کی موجودگی میں پیش آیا جو اس شخص کا علاج کر رہے تھے

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup

بھارت میں ایک بڑے سرکاری اسپتال میں 42 سالہ مریض ناہموار چھت سے پنکھا گرنے پر ہلاک ہوگیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق شہری متعدد امراض میں مبتلا تھا۔ ہفتے کی رات اس کے خاندان اور طبی عہدیداروں کے مطابق چھت کا پنکھا گرنے سے اس کی موت ہوگئی۔

مقامی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق 42 سالہ محمد اکبر کو گرو تیگ بہادر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ہائی بلڈ پریشر، میننجوئنسفلائٹس اور ایسپیریشن نمونیا کے علاج کیلئے داخل کرایا گیا تھا۔

کیس سے واقف صحت کے اہلکاروں کے مطابق چھت کا پنکھا اس پر گرنے کے چند گھنٹے بعد ہی اس کی موت ہو گئی۔

یہ واقعہ ہسپتال کے عملے کی موجودگی میں پیش آیا جو اس شخص کا علاج کر رہے تھے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران پر حملے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے، ٹرمپ

Express News

ترکیہ میں کرپشن کے الزام میں میئر اور اُن کا شوہر گرفتار

Express News

روسی کے یوکرین پر حملے، 8 افراد ہلاک

Express News

پیرو میں 5.5 شدت کا زلزلہ، ہلاکتیں

Express News

مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے مسجد سمیت فلسطینی املاک کو آگ لگادی

Express News

ایران کی واضح برتری تک جنگ ختم نہیں ہوگی، عباس عراقچی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو