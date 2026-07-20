’’اب دل ہی نہیں کرتا‘‘، شادی کے سوال پر جنت مرزا کا ردعمل

شادی کے بعد زندگی میں بہت سی مشکلات جنم لے لیتی ہیں، جنت مرزا

ویب ڈیسک July 20, 2026
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پاکستان کی معروف ٹک ٹاک اسٹار اور سوشل میڈیا انفلوئنسر جنت مرزا نے اپنی شادی سے متعلق کیے گئے ایک سوال پر کھل کر اظہارِ خیال کرتے ہوئے ایسا جواب دیا جو سوشل میڈیا صارفین کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔

جنت مرزا نے حال ہی میں انسٹاگرام پر مداحوں کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن رکھا، جس میں مختلف موضوعات پر ان سے سوالات کیے گئے۔ اسی دوران ایک صارف نے پوچھا کہ وہ شادی کا ارادہ کب رکھتی ہیں۔

اس سوال کے جواب میں جنت مرزا نے صاف الفاظ میں کہا کہ انہیں خود بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کب شادی کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل شادی شدہ افراد کی زندگی کے حالات دیکھ کر شادی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد زندگی میں بہت سی مشکلات جنم لے لیتی ہیں۔

انہوں نے مزید لکھا کہ شادی کے بعد اکثر لوگوں کی اچھی بھلی زندگی متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہے، اسی لیے اس اہم فیصلے میں جلد بازی مناسب نہیں۔ جنت مرزا کے مطابق انسان کو شادی جیسے فیصلے کے لیے مکمل اطمینان اور سوچ بچار کے بعد ہی قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ جلدی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔
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