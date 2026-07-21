خوبصورتی کے ماہرین کے مطابق چہرے کے خدوخال کو نمایاں کرنے میں آئی بروز کا اہم کردار ہوتا ہے۔ مناسب انداز میں تراشی گئی اور گھنی بھنویں نہ صرف آنکھوں کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں بلکہ پورے چہرے کا تاثر بھی نکھار دیتی ہیں۔
تاہم بعض افراد کی بھنویں قدرتی طور پر ہلکی ہوتی ہیں یا وقت کے ساتھ ان کے بال جھڑنے لگتے ہیں، جس سے ان کی گھنی شکل متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی خواتین بھنوؤں کی افزائش کے لیے مختلف قدرتی اور گھریلو طریقے اپناتی ہیں۔
پیاز کا عرق بھنوؤں کی افزائش میں معاون ثابت ہو سکتا ہے
گھریلو نسخوں میں پیاز کا عرق بھی کافی مقبول سمجھا جاتا ہے۔ اس طریقے میں روئی کا ایک ٹکڑا پیاز کے رس میں بھگو کر بھنوؤں پر لگایا جاتا ہے اور اسے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک لگا رہنے دیا جاتا ہے، جس کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیا جاتا ہے۔
قدرتی اجزا سے بھرپور پیاز کا رس بعض افراد کے نزدیک بھنوؤں کی نشوونما میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
ناریل کا تیل بھی مفید انتخاب
بالوں کی دیکھ بھال کے ماہرین لمبے اور مضبوط بالوں کے لیے ناریل کا تیل استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ یہی تیل بھنوؤں کی نگہداشت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس مقصد کے لیے ناریل کے تیل کو ہلکا سا نیم گرم کرکے بھنوؤں پر لگائیں اور پوری رات لگا رہنے دیں۔ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بھنوؤں کی صحت بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
کیسٹر آئل برسوں سے آزمودہ نسخہ
کیسٹر آئل یا ارنڈی کا تیل طویل عرصے سے بالوں کی افزائش کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ فیٹی ایسڈز، پروٹین، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے، جو بالوں کی جڑوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ بھنوؤں کی جڑوں پر کیسٹر آئل لگایا جائے تو اس سے بالوں کی قدرتی نشوونما کو فروغ مل سکتا ہے۔
ایلو ویرا جیل بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے
ایلو ویرا میں موجود قدرتی مرکب ایلوینن (Aloenin) بالوں کی افزائش سے منسلک سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس میں موجود کیراٹین سے مشابہ اجزا بالوں کو ضروری غذائیت فراہم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔
اسی لیے بھنوؤں پر ایلو ویرا جیل لگانا بھی ایک مؤثر گھریلو نسخہ تصور کیا جاتا ہے، جو بالوں کی صحت بہتر بنانے اور انہیں گھنا دکھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
قدرتی نسخوں کے ساتھ صبر بھی ضروری
ماہرین کا کہنا ہے کہ گھریلو ٹوٹکوں کے نتائج فوری طور پر سامنے نہیں آتے، اس لیے انہیں باقاعدگی اور صبر کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر بھنوؤں کے بال غیر معمولی حد تک جھڑ رہے ہوں یا کوئی طبی مسئلہ درپیش ہو تو صرف گھریلو نسخوں پر انحصار کرنے کے بجائے جلد یا بالوں کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر رہتا ہے۔