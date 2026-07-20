فیفا ورلڈ کپ 2026 جیتنے کے بعد اسپین ایک بار پھر فیفا کی مردوں کی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر پہنچ گیا جبکہ سابق عالمی چیمپئن ارجنٹینا دوسرے نمبر پر چلا گیا۔
فیفا کی تازہ ترین رینکنگ کے مطابق ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا کو اضافی وقت میں 1-0 سے شکست دینے والی اسپینش ٹیم نے جنوری کے بعد پہلی مرتبہ عالمی نمبر ایک کا اعزاز حاصل کیا ہے۔
فرانس بدستور تیسرے اور انگلینڈ چوتھے نمبر پر موجود ہیں حالانکہ انگلینڈ نے تیسری پوزیشن کے میچ میں فرانس کو شکست دی تھی۔
برازیل ایک درجے ترقی کے بعد پانچویں نمبر پر آگیا جبکہ مراکش تاریخ میں پہلی بار چھٹے نمبر پر پہنچ کر اپنی بہترین عالمی رینکنگ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔
ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل سے باہر ہونے والی پرتگال کی ٹیم دو درجے تنزلی کے بعد ساتویں نمبر پر چلی گئی جبکہ بیلجیئم آٹھویں نمبر پر پہنچ گیا اور نیدرلینڈز ایک درجہ نیچے آ کر نویں پوزیشن پر آگیا۔
میکسیکو چار درجے ترقی کرکے ٹاپ ٹین میں شامل ہوگیا جبکہ ناروے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل تک رسائی کی بدولت 12 درجے بہتری کے ساتھ 19ویں نمبر پر پہنچ کر سب سے زیادہ ترقی کرنے والی ٹیم بن گئی۔
دوسری جانب جرمنی ٹاپ ٹین سے باہر ہو کر 12ویں نمبر پر آگیا جبکہ کروشیا 13ویں اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہ کرنے والی اٹلی کی ٹیم 15ویں پوزیشن پر چلی گئی۔
افریقی ٹیموں میں تیونس کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور وہ 12 درجے تنزلی کے بعد 57ویں نمبر پر آگئی جبکہ مصر پانچ درجے ترقی کرکے 24ویں اور پیراگوئے سات درجے بہتری کے ساتھ 34ویں نمبر پر پہنچ گیا۔
ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 تک رسائی حاصل کرنے والے کیپ وردے نے تین درجے ترقی کرتے ہوئے 64ویں پوزیشن حاصل کی جبکہ گھانا آٹھ درجے بہتری کے بعد 65ویں نمبر پر آ گیا۔