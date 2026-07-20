ایران پر امریکا کے دسویں روز بھی فضائی حملے، سینٹ کام نے نئی کارروائی کی تصدیق کردی

خطہ ایک بار پھر مکمل جنگ کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، امریکی میڈیا

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) کے مطابق امریکی فوج نے دسویں روز بھی ایران میں نئے حملوں کا آغاز کردیا ہے جن کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔

ایرانی میڈیا کے مطابق جزیرہ قشم، بندرعباس، چابہار، کنارک اور اصفہان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں تاہم ایرانی حکام کی جانب سے فوری طور پر حملوں کے نقصانات یا ہلاکتوں کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

دوسری جانب امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ اردن میں تعینات امریکی فوجیوں پر حملوں کے نتیجے میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے جبکہ ایک ہیلی کاپٹر بھی متاثر ہوا۔

رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پینٹاگون نے درجنوں زخمی فوجیوں کی مکمل تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔

تاہم امریکی محکمہ دفاع (پینٹاگون) نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشنل سیکیورٹی کے باعث تمام معلومات فوری طور پر عوام کے سامنے نہیں لائی جاتیں۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکا کے پاس ایران کیساتھ طویل جنگ کیلیے میزائل نہیں بچے، رپورٹ

Express News

عراق میں امریکی فوجی ہلاک؛ ایران جنگ میں مارے گئے امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہوگئی

پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق ایران سے متعلق جنگی کارروائیوں میں اب تک 427 امریکی فوجی زخمی ہوچکے ہیں جبکہ امریکا اور اسرائیل کی کارروائیوں کے بعد 17 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق جنگ کے دوران اب تک 1,700 سے زائد ایرانی شہری بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔

ادھر امریکی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آج رات کے حملوں کے بعد خطہ ایک بار پھر مکمل جنگ کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔

علاقائی کشیدگی کے پیش نظر کویت میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے، جبکہ فضائی دفاعی نظام کو فعال کردیا گیا ہے۔ کویتی فوج کے مطابق ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو فضا ہی میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا کے پاس ایران کیساتھ طویل جنگ کیلیے میزائل نہیں بچے، رپورٹ

Express News

اماراتی بندرگاہ فجیرہ کے قریب تجارتی جہاز پر حملہ؛ گولہ ٹکرانے سے شدید نقصان پہنچا

Express News

اگر امریکی فوجی مارا گیا تو ایران کو اس کی کئی گنا بڑی قیمت چکانا ہوگی؛ ٹرمپ

Express News

عراق میں امریکی فوجی ہلاک؛ ایران جنگ میں مارے گئے امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہوگئی

Express News

امریکا کے فضائی حملے میں ایرانی فوج کا افسر شہید

Express News

امریکی جنگ بندی سے ایران نے اربوں ڈالر کا فائدہ اٹھایا؛ 7 کروڑ بیرل تیل چین روانہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو