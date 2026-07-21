امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حماس کے نو منتخب سربراہ خلیل الحیہ کو تہنیتی خط

فلسطینی شہداء کی بے مثال قربانیوں اور پاکیزہ خون کو سلام پیش کرتے ہیں، امیر جماعت اسلامی

ویب ڈیسک July 21, 2026
facebook whatsup
لاہور:

امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حماس کے نو منتخب سربراہ خلیل الحیہ کو تہنیتی خط ارسال کردیا۔

حافظ نعیم لرحمان نے خلیل الحیہ کو حماس کا صدر منتخب ہونے پر اپنی اور جماعت کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھاری ذمہ داری شہید یحییٰ السنوار جیسے عظیم قائد کے بعد آپ کے سپرد ہوئی ہے۔

 امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ فلسطینی شہداء کی بے مثال قربانیوں اور پاکیزہ خون کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خلیل الحیہ کی جدوجہد میں برکت اور فلسطینی عوام کو کامل آزادی و فتح سے سرفراز فرمائے۔

حافظ نعیم الرحمان نے کہا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین، امتِ مسلمہ اور مظلوم انسانوں کو ظلم و جبر سے نجات عطا فرمائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق، رواں سال میں قتل ہونے والوں کی تعداد 43 ہوگئی

Express News

وفاقی وزرا کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے آزاد کشمیر کا معاملہ پیچیدہ ہورہا ہے، بلاول بھٹو

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، ڈیزل 5 روپے 71 پیسے مہنگا

Express News

پاکستان نے مہنگی ترین ایل این جی گیس خرید لی

Express News

9 مئی کمیشن بنانے، فوٹیجز سامنے لانے کے مطالبے پر مذاکرات رک گئے، پی ٹی آئی عہدے دارکا انکشاف

Express News

کینیڈین وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، امن و استحکام کے فروغ میں تعمیری کردار کو سراہا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو