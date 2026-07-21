’میں آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گا‘، شہناز گل سے تعلق پر راگھو جویال کا ردعمل

انہوں نے کہا کہ ’’میرے والدین نے میری ایسی ہی تربیت کی ہے۔‘‘

ویب ڈیسک July 21, 2026
facebook whatsup

بھارتی ڈانسر و اداکار راگھو جویال نے شہناز گل کے ساتھ تعلقات کی افواہوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر اس خاتون کی حفاظت کریں گے جو ان کے ساتھ ہو، اس کا محبت یا تعلق سے کوئی واسطہ نہیں۔

راگھو جویال نے پنک ولا کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ’’میرے والدین نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی بھی لڑکی ہو تو اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گا۔‘‘

انہوں نے مزید کہا کہ ان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر خاتون کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنی اسٹار امیج کے بارے میں نہیں سوچتے۔

اداکار نے یہ کھل کر واضح کر دیا کہ ان کے رویے کو رومینٹک تعلقات سے جوڑنا درست نہیں۔ لحاظہ، اس بیان کے بعد شہناز گل کے ساتھ ان کے تعلقات سے متعلق گردش کرنے والی افواہوں کو مزید تقویت نہیں مل سکی۔

واضح رہے کہ حال ہی میں راگھو جویال کی سالگرہ کی تقریب سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ ہجوم کے درمیان شہناز گل کو باہر لے جاتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اس ویڈیو کے بعد دونوں کے درمیان ڈیٹنگ کی افواہیں گردش کرنے لگی تھیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

صحت سے متعلق افواہوں کے بعد سلمان خان نے نئی تصاویر کے ساتھ مداحوں کا حال پوچھ لیا

Express News

مشہور کورین گروپ بی ٹی ایس کے گلوکار نے پاکستان آکر بریانی کھانے کی خواہش کا اظہار کردیا

Express News

طلاق کے 12 سال بعد جینیفر ونگٹ نے دوسری شادی کرلی

Express News

اسکاٹ لینڈ سے عائزہ خان کی بولڈ تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

Express News

کرکٹر پر ہراسانی کے الزامات کے بعد ماڈل ہما سلیم کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب

Express News

آغا علی، فہد مصطفیٰ کی محبت میں گرفتار، دل کی بات بتادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو