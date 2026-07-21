برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کشمیری نژاد برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے اہم ملاقاتیں

لندن:
برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ٹیپو عثمان نے برطانوی پارلیمنٹ کے کشمیری نژاد ارکان سے اہم ملاقاتیں کیں، جن میں لارڈ قربان حسین، یاسمین قریشی اور محمد یاسین شامل تھے۔
الگ الگ ملاقاتوں کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے دوطرفہ تعلقات، کشمیری کمیونٹی اور بالخصوص آزاد جموں و کشمیر کی تازہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقاتوں کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لارڈ قربان حسین نے کہا کہ ہائی کمشنر سے ملاقات تعارفی نوعیت کی تھی جس میں برطانیہ، پاکستان اور آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال زیر بحث آئی۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریق اس بات پر متفق ہیں کہ مسائل کا حل پرامن طریقے سے نکالا جانا چاہیے۔
لارڈ قربان حسین کا کہنا تھا کہ وہ اور پاکستانی ہائی کمشنر پُرامید ہیں کہ آزاد کشمیر میں حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں عوام اپنی مرضی کی حکومت منتخب کریں گے، جبکہ مسائل کے حل کے لیے فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے تنازعات کا حل بالآخر بات چیت سے ہی نکالا جاتا ہے اور امید ہے کہ یہ معاملات بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔
اس موقع پر برطانوی رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے کہا کہ تمام متعلقہ فریقین کو مل بیٹھ کر آزاد کشمیر کی صورتحال کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کا پرامن حل سب کے مفاد میں ہے۔