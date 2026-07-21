نااہل مودی حکومت بیرون ملک بھارتیوں کی جانوں کی حفاظت میں یکسر ناکام ہوگئی

امریکہ ایران جنگ کے بعد سے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں میں متعدد بھارتی ہلاک ہوچکے ہیں

ویب ڈیسک July 21, 2026
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نااہل مودی حکومت ناقص خارجہ پالیسی کے باعث بیرون ملک بھارتیوں کی جانوں کی حفاظت میں یکسر ناکام ہوگئی۔

بیرونِ ملک کام کرنے والے بھارتیوں کی ہلاکتوں میں اضافے پرنااہل مودی سرکار کو ملک کے اندر اور باہر شدید تنقید کا سامنا ہے، دنیا بھرمیں حملوں میں بھارتی ملاحوں اوردیگرافراد کی ہلاکتوں سے مودی حکومت کی پالیسیوں پر سوالات اٹھنے لگے۔

 بین الاقوامی نیوزایجنسی رائٹرز کے مطابق یوکرین کی جنوبی بندرگاہ اوڈیسا سے روانہ ہونے والے جہاز پر حملے میں 4 بھارتی ہلاک اور ایک زخمی ہوگیا، روس نے گنی بساؤ کے پرچم والے جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا جس پر بھارتی عملہ بھی  موجود تھا۔

رائٹرز کے مطابق امریکہ ایران جنگ کے بعد سے آبنائے ہرمزمیں جہازوں پرحملوں کے دوران کئی بھارتی ہلاک ہوچکے ہیں، واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی خلیج عمان میں ایک آئل ٹینکر پرحملے میں تین بھارتی ملاح جان سے ہاتھ دھوبیٹھے تھے۔

انتہا پسند بی جے پی کے دورمیں آئے روز بیرون ملک بھارتیوں کی ہلاکتیں مودی سرکارکی سیکیورٹی پالیسی  کی واضح ناکامی ہے، مودی سرکار کی نااہلی کے باعث بیرون ملک موجود بھارتی شہریوں کی ہلاکتوں نے ناکام حکومت کی ناکام پالیسوں کو عیاں کردیا ہے۔

 
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