’طلاق ہو جائے گی‘، رجب بٹ نے صلح کی افواہوں کی تردید کر دی

یوٹیوبر کا کہنا ہے کہ میرے اور ایمان کے درمیان اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔

ویب ڈیسک July 21, 2026
facebook whatsup

معروف پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ نے اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ سے صلح کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کے درمیان معاملات بہتر نہیں ہوئے اور طلاق کی قانونی کارروائی جاری رہے گی۔

کچھ عرصے قبل ایمان فاطمہ کے بھائی عون شیخ نے دعویٰ کیا تھا کہ دونوں خاندانوں میں صلح ہو گئی ہے اور یہ فیصلہ والدہ کے مشورے پر بہن اور بچے کی بہتری کے لیے کیا گیا۔

رجب بٹ نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر اس بات کی تردید کی اور کہا کہ ان کے اور ایمان فاطمہ کے درمیان جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، قانونی کارروائی میں وقت لگتا ہے، لیکن طلاق ضرور ہو گی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یوٹیوبر نے مزید کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی مالی ذمہ داریاں ہمیشہ پوری کریں گے کیونکہ یہ ان کا فرض ہے مگر عون شیخ اور ایمان فاطمہ کو صلح سے متعلق جھوٹے دعوے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوسری جانب رجب بٹ کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ بعض صارفین نے سوال اٹھایا کہ اگر صلح نہیں ہوئی تو رجب بٹ نے ایمان فاطمہ کو پھول کیوں بھیجے؟ جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ دونوں کے درمیان مفاہمت کے آثار نظر نہیں آتے۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امیتابھ بچن کا سرجری اور آئی سی یو میں قیام کا انکشاف، مداح تشویش میں مبتلا

Express News

معروف سابق ماڈل کی افسوسناک حالت نے سب کو چونکا دیا، کہانی آپ کو افسردہ کردے گی

Express News

جان ابراہم نے ممبئی کے پوش علاقے باندرہ میں 84 کروڑ روپے کا بنگلہ خرید لیا

Express News

شاہ رخ خان کی فلم ’کنگ‘ کا اختتامی مرحلہ، بیرونِ ملک آخری شوٹنگ اگست میں متوقع

Express News

زینڈایا اور جیکب نے ٹام ہالینڈ کو ’اسپائیڈرمین‘ کا اختتام بتانے سے روک دیا، ویڈیو وائرل

Express News

ریان رینالڈز نے ڈیڈ پول کے مداحوں کو چوتھی فلم کی خوشخبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو